أستاذ مصري بجامعة هارفارد يكشف درجة الحرارة التي تقتل فيروس كورونا.. والسيناريو الأسوأ مُرعب

بينما يتفاءل العالم بقدوم فصل الصيف للقضاء على فيروس كورونا، حسم أستاذ السمنة المرضية بجامعة هارفارد، الدكتور المصري أسامة حمدي، الجدل حول تلك الفرضية.

وعرض الإعلامي أحمد فايق عبر برنامجه “مصر تستطيع” على فضائية DMC، تسجيلاً للدكتور أسامة حمدي يشرح به مدى تأثر فيروس كورونا بالحرارة.

وقال الدكتور أسامة حمدي أن فيروس كورونا من الفيروسات المُغلفة بمادة دهنية، ما يجعله يتأثر بالحرارة العالية والرطوبة، والأشعة فوق البنفسجية.

وتوقع الدكتور أسامة حمدي أن ارتفاع درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية، قد يقتل فيروس كورونا في الجو وعلى الأسطح.

وسرد الدكتور أسامة حمدي ثلاثة سيناريوهات لمصير أزمة فيروس كورونا بشكل عام، الأول انحسار المرض لو التزم الناس بالحجر المنزلي، وقواعد النظافة والتعقيم.

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أما السيناريو الثاني والأكثر رعباً، الذي أورده الدكتور أسامة حمدي، هو أن ينتقل فيروس كورونا إلى نصف الكرة الأرضية الجنوبي، ثم يعود إلى نصف الكرة الشمالي، أما السيناريو الثالث هو اكتشاف دواء أو لقاح يُنقذ البشرية من السيناريو الأبشع “الثاني”.

وكشف الدكتور أسامة حمدي أنه لم يثبت عودة فيروس كورونا لشخص أصيب به سابقاً، مؤكداً أن واشنطن تُجري تجاربها على لقاح جديد تم تطويره، وأن هناك أملاً في إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا.

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