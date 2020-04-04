الدكتور أسامة حمدي
الدكتور أسامة حمدي
الهدهد

أستاذ مصري بجامعة هارفارد يكشف درجة الحرارة التي تقتل فيروس كورونا.. والسيناريو الأسوأ مُرعب

كتب وطن
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بينما يتفاءل العالم بقدوم فصل الصيف للقضاء على فيروس كورونا، حسم أستاذ السمنة المرضية بجامعة ، الدكتور المصري ، الجدل حول تلك الفرضية.

وعرض الإعلامي أحمد فايق عبر برنامجه “ تستطيع” على فضائية DMC، تسجيلاً للدكتور أسامة حمدي يشرح به مدى تأثر فيروس بالحرارة.

وقال الدكتور أسامة حمدي أن من الفيروسات المُغلفة بمادة دهنية، ما يجعله يتأثر بالحرارة العالية والرطوبة، والأشعة فوق البنفسجية.

وتوقع الدكتور أسامة حمدي أن ارتفاع درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية، قد يقتل فيروس كورونا في الجو وعلى الأسطح.

وسرد الدكتور أسامة حمدي ثلاثة سيناريوهات لمصير أزمة فيروس كورونا بشكل عام، الأول انحسار المرض لو التزم الناس بالحجر المنزلي، وقواعد النظافة والتعقيم.

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أما السيناريو الثاني  والأكثر رعباً، الذي أورده الدكتور أسامة حمدي، هو أن ينتقل فيروس كورونا إلى نصف الكرة الأرضية الجنوبي، ثم يعود إلى نصف الكرة الشمالي، أما السيناريو الثالث هو اكتشاف دواء أو لقاح يُنقذ البشرية من السيناريو الأبشع “الثاني”.

وكشف الدكتور أسامة حمدي أنه لم يثبت عودة فيروس كورونا لشخص أصيب به سابقاً، مؤكداً أن واشنطن تُجري تجاربها على لقاح جديد تم تطويره، وأن هناك أملاً في إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا.

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