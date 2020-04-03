وزير الصحة العُماني يكشف: هذا ما طلبته منّا دول عظمى لمحاربة فيروس كورونا .. ويحذّر

كشف وزير الصحة العماني د.أحمد بن محمد السعيدي أن دولاً عظمى تطلب من سلطنة عمان المساعدة في الحصول على أجهزة ومعدات طبية.

وقال د.السعيدي إن هناك مشكلة تواجه العديد من مستشفيات العالم ومنها السلطنة تتمثل في نقص محلول الفحوصات .

وأضاف الوزير أن الكثير من الإحتياجات لم نستطع الحصول عليها بسبب التنافس العالمي وشح الأجهزة والمعدات

وقال إن عدد الأسرة في أقسام العناية المركز أقل من الحاجة، معبراً عن أمله في حال اتباع المواطنين للإجراءات الإحترازية التي تم الإعلان عنها أن يكون عدد الحالات مقدور عليه.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المرئي عن بعد للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وأكد الوزير قدرة القطاع الصحي على التعامل مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال إن نسبة الوفيات في السلطنة أقل من 0.5%، لافتاً إلى أن حالات الوفيات والإصابات ستتصاعد.



وتطرق إلى أن الفئات العمرية التي تكثر فيها حالات الوفاة هم كبار السن، لكنّ هذا لا يعني أن الفئة الشابة قد لا تسجل في صفوفهم حالات إصابة أو وفاة .وفق الوزير



وعبّر الوزير عن خشيته من أن تتزايد الحالات بشكل لا يمكن للمستشفيات استيعابه .لكنه قال إن الإجراءات التي تم اتخاذها اتت بثمارها مع ان الاعداد في تزايد لكنها بوتيرة يمكن التعامل معها.

#وزيرالصحة ؛ دول عظمى تطلب من سلطنة عمان المساعدة في الحصول على أجهزة ومعدات طبية، هذا ما يبعث في نفوسنا الفخر بما وصلنا إليه ولله الحمد والمنة. pic.twitter.com/XhttSWLOHU — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) April 3, 2020

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة (٢٥٢) وعدد الوفيات واحدة (١).