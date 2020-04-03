وزير الصحة الأردني ينشر معلومات “مقلقة” عن فيروس كورونا!!

نشر وزير الصحة الأردني د.سعد جابر معلوماتٍ “مقلقة” عن فيروس كورونا .

وقال الوزير “جابر” عبر حسابه في “تويتر” إن “فترة حضانة فيروس كورونا من ١-١٤ يوم قد تمتد لـ ٢٤ يوما، لافتاص إلى وجود حالات في العالم ظهرت الأعراض بعد ٢٧ يوما من التقاط العدوى.

وأضاف الوزير أنه من الممكن أن يكون الشخص معدٍ لمن حوله دون ظهور أعراض.

وأشار إلى أنّ أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات.

-فترة حضانة فيروس كورونا من ١-١٤ يوم قد تمتد ل ٢٤ يوم و توجد حالات عالمياً ظهرت الأعراض بعد ٢٧ يوم من التقاط العدوى.



-من الممكن أن يكون الشخص معدي لمن حوله دون ظهور أعراض.



-من الممكن أن يكون الشخص معدي لمن حوله قبل ظهور الأعراض.



أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات. pic.twitter.com/oFYmJIOGca — د. سعد جابر Dr. Saad Jaber (@DrSaadJaber) April 3, 2020

وحتّى صباح الجمعة، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن 299 إصابة، بعد تسجيل 21 حالةً جديدة مساء الخميس .

وبلغ عدد حالات الوفاة في المملكة (5)، والمتعافين (45).