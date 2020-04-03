دفن إحدى ضحايا فيروس كورونا في الأردن
دفن إحدى ضحايا فيروس كورونا في الأردن
الهدهد

وزير الصحة الأردني ينشر معلومات “مقلقة” عن فيروس كورونا!!

كتب وطن
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نشر وزير الصحة الأردني د. معلوماتٍ “مقلقة” عن .

وقال الوزير “جابر” عبر حسابه في “تويتر” إن “فترة من ١-١٤ يوم قد تمتد لـ ٢٤ يوما، لافتاص إلى وجود حالات في العالم ظهرت الأعراض بعد ٢٧ يوما من التقاط العدوى.

وأضاف الوزير أنه من الممكن أن يكون الشخص معدٍ لمن حوله دون ظهور أعراض.

وأشار إلى أنّ أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات.

وحتّى صباح الجمعة، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن 299 إصابة، بعد تسجيل 21 حالةً جديدة مساء الخميس .

وبلغ عدد حالات الوفاة في المملكة (5)، والمتعافين (45).

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