ماذا فعل الاطباء العُمانيون في فرنسا حتّى دفع الأمر لتقديم شكر خاص للسلطنة؟!

قدمت فرنسا الشكر لسلطنة عمان على قيم التضامن والشجاعة التي أظهرها الأطباء العمانيين المتدربين في المستشفيات الفرنسية بعدما اختاروا عدم مغادرة فرنسا في أزمة فيروس كورونا بل البقاء إلى جانب زملائهم الأطباء الفرنسيين في مكافحة الفيروس وإنقاذ الأرواح.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الفرنسية لدى سلطنة عمان.

وقالت السفارة الفرنسية: “تتشارك فرنسا وسلطنة عمان على مدى السنوات العشر الماضية في مجال التدريب الطبي ويتدرب حاليا حوالي 50 طبيبا عمانيا في فرنسا”.

وأضافت: “في وقت أزمة CoVid-19 ، اختارت الغالبية العظمى من هؤلاء الأطباء العمانيين البقاء في فرنسا، في المستشفيات، إلى جانب زملائهم وزميلاتهم لمحاربة المرض وإنقاذ الأرواح”.

وختمت: “شكراً جزيلاً لأصدقائنا العمانيين الذين أظهروا التضامن والشجاعة مع الشعب الفرنسي”.

تتشارك فرنسا وسلطنة عمان على مدى السنوات العشر الماضية في مجال التدريب الطبي ويتدرب حاليا حوالي 50 طبيبا عمانيا في… Gepostet von French Embassy in Oman am Donnerstag, 2. April 2020

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة (٢٥٢) وعدد الوفيات واحدة (١).

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (٢١) إحدى وعشرين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٥٢) مائتين واثنتين وخمسين حالة وعدد الوفيات واحدة (١).#عمان_تواجه_كرونا#عمان_جسد_واحد #خليك_في_البيت #كوفيد19 pic.twitter.com/yf2Ogb8WaU — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) April 3, 2020

أما فرنسا، فقد ارتفع عدد الوفيات فيها بسبب فيروس كورونا لنحو 5400 شخص بعد ضم وفيات دور الرعاية للإحصاء.

وحتى ظهر الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و30 ألفا، توفي منهم أكثر من 54 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 219 ألفاً.