فيديو كارثي ويفضح نظام السيسي .. هكذا نقلوا جثة مصري توفى بفيروس كورونا الى المقبرة!

في مشهدٍ صادمٍ ويمثل فضيحة لكل ما يحاول نظام السيسي إظهاره من جهود مزعومة لمحاربة فيروس كورونا، ووسط اتهاماتٍ بإخفاء الأرقام الحقيقية للضحايا، وثّق مواطن مصري مقطعاً يُظهر نقل جثمان شخص توفي بالفيروس في مدينة بورسعيد المصرية في سيارة “ربع نقل”.

واثار المشهد غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم قيام وزارة الصحة المصرية بتخصيص مركبات إسعاف خاصة لنقل ضحايا الفيروس الى المقابر .

مشهد صادم لنقل جثة مصري متوفي بفيروس كورونا مشهد صادم .. نقل جثة مصري متوفي بفيروس #كورونا في مدينة بورسعيد بسيارة "ربع نقل"!هكذا يُكرم نظام السيسي الموتى بالفيروس! 👇 Gepostet von ‎وطن يغرد خارج السرب‎ am Freitag, 3. April 2020

وبعد موجة الغضب تلك، أكدت محافظة بورسعيد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد جمعية دفن الموتى وأي جهة يثبت تقصيرها في الواقعة .

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي، صحة الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، للمتوفي.

وقالت المحافظة، في بيانها، إن جمعية دفن الموتى رفضت طلب أسرة المتوفي الذي كان له شروط خاصة عند النقل والدفن، فتواصلت الأسرة مع عضو بالبرلمان دفع بعربة نقل لنقل الجثمان.

وكان الرجل دخل مستشفى المبرة، الثلاثاء الماضي (31 مارس)، وظهرت نتيجة تحليله الإيجابية لفيروس كورونا، الأربعاء، وتوفى في ذات اليوم.

وقالت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، إنها رصدت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 985، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في فبراير.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن ثمانية أشخاص آخرين توفوا، بينهم أجنبي وسبعة مواطنين، ليرتفع عدد المتوفين إلى 66.