ضُبطا بالجرم المشهود وهما يرتديان قمصان النوم.. شابان في الكويت يمارسان الجنس مع أطفال!

ألقى رجال الأمن في الكويت القبض على مغربي وفيلبيني متلبسان بالجرم المشهود، يمارسان أعمالاً منافية للآداب مع زبائن صغار السن في معهد للمساج في منطقة السالمية.

وتم ضبط المتهمين وهما ويرتديان قميصي نوم.بحسب صحيفة “الراي” الكويتية

واعترف المتهمان بأنهما اعتادا على الممارسة تلبية لرغبات الزبائن، وأنهما يتحصلان يومياً على 500 دينار.

وأحيل المضبوطان إلى الجهات المختصة تمهيداً لفحصهما من قبل إدارة الأمراض السارية للتأكد من عدم إصابتهما بأي أمراض.

ودلت التحريات على أن “قليلي الأدب” يستدرجان الراغبين عبر مواقع وتطبيقات إلكترونية، ويتفقان على أن ساعة الواحد منهما 60 ديناراً.

وذكرت الصحيفة أن المتهمين واصلا ما يقومان به داخل المعهد رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بحظر مثل هذه الأنشطة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة د. باسل الصباح الجمعة، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 82 حالة.

وحتى الخميس، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 25 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 342 حالة.