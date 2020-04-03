ضجة في الكويت .. اكتشفوا اصابته بـ”كورونا” بعد وصوله المستشفى متوفياً بأزمة قلبية!

فتحت وزارة الصحة الكويتية تحقيقا في ملابسات وفاة مقيم قبيل وصوله الى المستشفى الأميري، حيث أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.

وجرى فحصُ المقيم ومحاولة إنعاشه من قسم الطوارئ في المستشفى الأميري فور وصوله، إلا أنه تبين أنه فارق الحياة قبل وصوله.

وكشفت مصادر صحية رفيعة أن المريض الوافد من الجنسية الهندية الذي نقل صباح اليوم إلى المستشفى الأميري وصل متوفيا، مؤكدة أنه لم يكن من بين المصابين بفيروس كورونا، وإنما كان متواجدا في العمارة المخصصة كمحجر لحالات مخالطة لمصاب مؤكد بكورونا.

وأفادت المصادر بأن المقيم أصابته آلام حادة في الصدر اليوم نقل على اثرها بالاسعاف الى المستشفى وتبين وصوله متوفى، وانه تم اجراء محاولات لإنعاشه دون حدوى.

وقالت المصادر إنه تم اخذ مسحة من المتوفى وتحليلها، حيث أظهرت اصابته بفيروس كوفيد 19.بحسب “الراي”

وعن سبب الوفاة، أوضحت المصادر أن الكويت ستراجع منظمة الصحة العالمية للتشاور في تصنيف الوفاة، وما إن كانت تسجل كأول وفاة بسبب كورونا ام انها وفاة بسبب أزمة قلبية.

في السياق، قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن طبيبا كويتيا يعمل في مستشفى الفروانية أصيب بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى مستشفى جابر لتلقي العلاج.

وقالت المصادر إن هناك اشتباها بإصابة طبيب آخر بالفيروس، وجرى إحالته إلى العناية المركزة في مستشفى العدان.

يأتي ذلك بينما أعلن وزير الصحة د. باسل الصباح الجمعة، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 82 حالة.

الحمدلله شفاء اليوم حاله واحده لمواطنه تبلغ من العمر ٦٠ سنه ليصل عدد حالات الشفاء من مرض كرونا المستجد الي ٨٢ — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) April 3, 2020



وحتى الخميس، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 25 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 342 حالة.