صحيفة هندية تكشف فضيحة للإمارات عن كارثة “كورونا” في سوق نايف بدبي!

أكّدت صحيفة “منت” الهندية أنّ 70% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في ولاية كيرلا الهندية البالغة ٢١٥ حالة لها علاقة بانتشار الفيروس بسوق نايف في دبي .

وكانت صور ومقاطع مصورة من المناطق الموبوءة بكورونا في الإمارات أوضحت فقدان الحكومة السيطرة بشكل كامل أمام الفيروس .

وانتشرت صور من سوق نايف بدبي تظهر الوضع الكارثي هناك وتفشي الفيروس بين التجار ما دفع السلطات لإغلاق المنطقة بشكل كامل ومحاصرتها.

#الامارات فقدت السيطرة في التصدي ل #فيروس_كورونا ..

هذا اليوم في #دبي ( سوق نايف ) ونسأل الله الشفاء العاجل لهم والعفو والعافية .#فيروس_كورونا pic.twitter.com/hOlNj3Bwg2 — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) March 31, 2020

وهذه فيديو لمريض مصاب ب #فيروس_كوروناَ في دبي ( سوق نايف )



اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه 🙏 pic.twitter.com/dW2BQrOJIq — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) March 31, 2020

وأعلنت الإمارات الجمعة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن تسجيل 240 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد (كوفيد-19) تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة.

كما أعلنت تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9.وفق الوزارة