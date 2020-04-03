ضحايا كورونا في سوف نايف في دبي
ضحايا كورونا في سوف نايف في دبي
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صحيفة هندية تكشف فضيحة للإمارات عن كارثة “كورونا” في سوق نايف بدبي!

كتب وطن
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أكّدت صحيفة “منت” الهندية أنّ 70% من حالات الاصابة بفيروس في ولاية كيرلا الهندية البالغة ٢١٥ حالة لها علاقة بانتشار الفيروس بسوق نايف في دبي .

وكانت صور ومقاطع مصورة من المناطق الموبوءة بكورونا في أوضحت فقدان الحكومة السيطرة بشكل كامل أمام الفيروس .

وانتشرت صور من بدبي تظهر الوضع الكارثي هناك وتفشي الفيروس بين التجار ما دفع السلطات لإغلاق المنطقة بشكل كامل ومحاصرتها.

وأعلنت الإمارات الجمعة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن تسجيل 240 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد (كوفيد-19) تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة.

كما أعلنت تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9.وفق الوزارة

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