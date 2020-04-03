دفن ضحايا كورونا
دفن ضحايا كورونا
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“حفر 50 قبراً” لدفن ضحايا كورونا بدولة خليجية وهروب مصابين من مستشفى يثير ضجة!

كتب وطن
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قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل متهم بإذاعة “أخبار كاذبة” عن ً للمصابين بفيروس وهروب مصابين من “مستشفى جابر” بالكويت ولم يتمّ القبض عليهم.

وجرى قرار الإفراج بكفالة مالية قيمتها 5000 دينار على أن تتم محاكمته لاحقا .

وذكر حساب (كواليس سياسية) الكويتي، على تويتر، أن المتهم هو مذيع قناة “الشاهد” .

وكان المذيع اثار صجةً بعدما اشاد في بداية التسجيل الصوتي بما اتخذته الحكومة الكويتية في التصدي لفيروس كورونا وانتقد استمرار المطاعم في عملها باعتبارها يمكن ان تكون مصدرة للفيروس، وكذلك استمرار عمل الكراجات في منطقة الشويخ.

وأشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها تفوق بكثير استهانت بالمرض فتفشى فيها بصورة كبيرة.

كما زعم ان الحكومة وجهت بتدشين 50 قبرا جماعيا حتى يتم دفن جثامين ضحايا كورونا بها وكذلك الزعم بهروب 5 مصابين بالفيروس من مستشفى جابر ولم يتم القبض عليهم، وأيضا طلبه الاستفسار عما اذ كانت جمهورية مصر العربية طلبت فدية لإعادة المواطنين الكويتيين منها الى الكويت.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 417 حالة.

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