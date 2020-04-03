“حفر 50 قبراً” لدفن ضحايا كورونا بدولة خليجية وهروب مصابين من مستشفى يثير ضجة!

قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل متهم بإذاعة “أخبار كاذبة” عن حفر 50 قبراً للمصابين بفيروس كورونا وهروب مصابين من “مستشفى جابر” بالكويت ولم يتمّ القبض عليهم.

وجرى قرار الإفراج بكفالة مالية قيمتها 5000 دينار على أن تتم محاكمته لاحقا .

وذكر حساب (كواليس سياسية) الكويتي، على تويتر، أن المتهم هو مذيع قناة “الشاهد” علي العنزي.

محكمة الجنايات تخلي سبيل مذيعة قناة الشاهد #علي_العنزي المتهم ببث إشاعة حفر 50 قبر وهروب مصابين بفيروس الكورونا من المستشفى بكفالة 5 ألاف دينار https://t.co/qaFDEdx0gc — كواليس سياسية (@wakpolitician) April 2, 2020

وكان المذيع اثار صجةً بعدما اشاد في بداية التسجيل الصوتي بما اتخذته الحكومة الكويتية في التصدي لفيروس كورونا وانتقد استمرار المطاعم في عملها باعتبارها يمكن ان تكون مصدرة للفيروس، وكذلك استمرار عمل الكراجات في منطقة الشويخ.

وأشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الكويت تفوق بكثير دول عظمى استهانت بالمرض فتفشى فيها بصورة كبيرة.

كما زعم ان الحكومة وجهت بتدشين 50 قبرا جماعيا حتى يتم دفن جثامين ضحايا كورونا بها وكذلك الزعم بهروب 5 مصابين بالفيروس من مستشفى جابر ولم يتم القبض عليهم، وأيضا طلبه الاستفسار عما اذ كانت جمهورية مصر العربية طلبت فدية لإعادة المواطنين الكويتيين منها الى الكويت.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 417 حالة.