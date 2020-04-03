تركي آل الشيخ في وضع صحي مأساوي .. نشر أحدث صورة له ومنع متابعيه من التعليق!

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ صورة جديدة تبين تعرّضه لتدهور جديد طرأ على حالته الصحية .

ويظهر “آل الشيخ” في الصورة وقد بدت علامات التعب على وجهه، فيما لوحظ عليه اطلاق ذقنه وشعره .وتعمّد رئيس هيئة الترفيه حظر خاصية التعليق على الصورة .

وقبل أيام نشر تركي آل الشيخ تغريدة ظهر فيها منهارا عقب دخوله وعكة جديدة طالبا من الله أن يرحم ضعفه، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين متابعيه بشأن حالته الصحية.

وتوجه “آل الشيخ” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يرفع الله عنه المرض الأخير الذى ألم به.

يارب أرحم ضعفي فلا ملجاء منك ألا اليك 🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 26, 2020

يشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه المقرب من ابن سلمان والمتهم بنشر الانحلال في المجتمع السعودي المحافظ، كان قد تحدث عن مرضه من عدة أيام، قائلا : “لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلى فيه”.

وأضاف ملمحا لتعرضه لوعكة صحية مرة أخرى:”ربى لا يوريكم مكروه فى غالى .. الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرون محتسبون للأجر، كل ماعدلت واحد يميل الثاني!”.

لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته الا من ابتلي فيه … ربي لا يوريكم مكروه في غالي … الامراض ابتلاء من الله … ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر … كل ماعدلت واحد يميل الثاني! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 24, 2020

يشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه كان قد سافر إلى إحدى الدول الأوروبية، في شهر ديسمبر، لإجراء عملية في الرأس بسبب معاناته من نزيف متقطع يتسبب بأرقه وعدم نومه بشكل كاف، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.