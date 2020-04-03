حقيقة تهريب ضباط أتراك الى اليمن عبر سلطنة عمان
حقيقة تهريب ضباط أتراك الى اليمن عبر سلطنة عمان
الهدهد

“الشاهين” العماني يفضح “شلّة المرتزقة” بعد زعمهم تهريب السلطنة ضباط أتراك لليمن

كتب وطن
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كشف حساب “” العُمانيّ الشهير بموقع “تويتر” حقيقة المزاعم والأكاذيب التي أوردتها “شلة المرتزقة” من حسابات مأجورة عن تهريب ضباطاً أتراك لليمن.

وقال “الشاهين” إنّ تلك الأكاذيب “فكرة قامت على ترويجها بعض الحسابات الموثقة الكارهة للانسانية الحاقدة على نفسها مثل الكاتب السعودي سامي العثمان ورفاقه”.

وأضاف أن الصورة التي نشرها احد الحسابات قام ناشط يمني بتفنيدها وبيان بطلانها .

وكان الناشط صالح اليافعي قال إن “قناة الحوثي تبث خبر ومعه صورة تتحدث عن يتقدمون قوات هادي، وتضع دائرة على صورة المقدم علي سالم الصهيبي اليافعي شقيق الناشط وهيب الصهيبي وفي مقابل صورة لي مع المقدم الصهيبي قبل ثلاثة أشهر بالمهرة”.

وأهاب “الشاهين” بالجميع أن الموقف العماني الرافض للعنف الداعي للحوار والتهدئة الساعي للسلام ولم الشمل لا يمكن أن تدنسه تفاهات ينطق بها البعض زوراً وبهتاناً.

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