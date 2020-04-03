“الشاهين” العماني يفضح “شلّة المرتزقة” بعد زعمهم تهريب السلطنة ضباط أتراك لليمن

كشف حساب “الشاهين” العُمانيّ الشهير بموقع “تويتر” حقيقة المزاعم والأكاذيب التي أوردتها “شلة المرتزقة” من حسابات مأجورة عن تهريب سلطنة عمان ضباطاً أتراك لليمن.

وقال “الشاهين” إنّ تلك الأكاذيب “فكرة قامت على ترويجها بعض الحسابات الموثقة الكارهة للانسانية الحاقدة على نفسها مثل الكاتب السعودي سامي العثمان ورفاقه”.

صباح الخير متابعينا الكرام

حول الأكاذيب التي اوردتها حسابات صعاليك الجاهلية و المتعلقة بتهريب عمان لضباط أتراك لليمن (وهي فكرة قامت بعض الحسابات الموثقة الكارهة للانسانية الحاقدة على نفسها بترويجها قبل مدة مثل سامي العثمان ورفاقه)

،،،، يتبع https://t.co/gHXDinQYFu — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 1, 2020

وأضاف أن الصورة التي نشرها احد الحسابات قام ناشط يمني بتفنيدها وبيان بطلانها .

وكان الناشط صالح اليافعي قال إن “قناة الحوثي تبث خبر ومعه صورة تتحدث عن ضباط أتراك يتقدمون قوات هادي، وتضع دائرة على صورة المقدم علي سالم الصهيبي اليافعي شقيق الناشط وهيب الصهيبي وفي مقابل صورة لي مع المقدم الصهيبي قبل ثلاثة أشهر بالمهرة”.

قناة الحوثي تبث خبر ومعه صورة تتحدث عن ضباط أتراك يتقدمون قوات هادي ، وتضع دائرة على صورة المقدم #علي_سالم_الصهيبي_اليافعي اخو الناشط وهيب الصهيبي وفي مقابل صورة لي مع المقدم الصهيبي قبل ثلاثة أشهر بالمهرة..

😂😂😂😂😂 👇👇 pic.twitter.com/eGZouspIli — صالح منصر اليافعي (@saleh_binali) April 1, 2020

وأهاب “الشاهين” بالجميع أن الموقف العماني الرافض للعنف الداعي للحوار والتهدئة الساعي للسلام ولم الشمل لا يمكن أن تدنسه تفاهات ينطق بها البعض زوراً وبهتاناً.