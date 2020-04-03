الأمن الأردني يضبط نائبين خرقا حظر التجول
الأمن الأردني يضبط نائبين خرقا حظر التجول
الهدهد

الأمن الأردني يلقي القبض على نائبين بسبب ما فعلاه في حظر التجول الشامل!

كتب وطن
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رغم تأكيد الجهات الأمنية المختصة أن الشامل الذي فرض على منتصف ليل الخميس /الجمعة في سعي الحكومة لاحتواء فيروس شهد التزاماً كبيراً، إلا أنّ نائبين خالفوا أوامر الحظر في العاصمة عمان والقي القبض عليهما.

واكد مصدر امني ان الدوريات ونقاط الغلق ضبطت نائبين في اوقات مختلفة الجمعة، بعد ان خالفوا اوامر الحظر الشامل في العاصمة عمان، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما.وفق “رؤيا”

وأعلن محافظ العاصمة عمان سعد شهاب الجمعة، القبض على 350 شخص خالفوا قرار حظر التجول الشامل. كما جرى حجز 50 مركبة خالفت تعليمات حظر التجول.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، الجمعة، إن النائبين اللذان خرقا أوامر الدفاع بحاجة لرفع الحصانة عنهما كونهما يتمتعان بحصانة نيابية بسبب أن مجلس النواب في حالة انعقاد وذلك سندا لأحكام المادة ٨٦ من الدستور.

النائبان اللذان خرقا أوامر الدفاع بحاجة لرفع الحصانة عنهما كونهما يتمتعان بحصانة نيابية بسبب أن مجلس النواب في حالة…

Gepostet von Laith Nasrawin am Freitag, 3. April 2020

من ناحيته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الجمعة، إن فرض حظر التجول الشامل قد يتكرر حسب المعطيات.

ومساء الجمعة، أعلن وزير الصحة الأردني د.سعد جابر، عن تسجيل (11) حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى (310)، بمن فيهم المتعافين، فيما سُجلت 5 حالات وفاة .

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