“وطن” تكشف تفاصيل جديدة حول استقالة وزير الزراعة الأردني.. القصة أكبر من فشله في محاربة كورونا

تقدّم وزير الزراعة الأردني “عمر شحاحدة” اليوم الخميس باستقالته إلى رئيس الحكومة الأردنية “عمر الرزاز”، وذلك بسبب أخطاء في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حسبما أعلن.

وكشفت وكالة الانباء الأردنية الرسمية “بترا” بان أسباب استقالة وزير الزراعة الأردني المهندس إبراهيم الشحاحدة، والتي قدّمها لرئيس الوزراء، تأتي في سياق استمرار مسيرة الإصلاح والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة والإجراءات الخاصة التي تتخذها الأجهزة الرسمية في التعامل مع أزمة كورونا.

وخلافاً لما أعلنته “بترا” الوكالة الرسمية، كشف صفحة أردنية على “تويتر” وفق ما رصدت “وطن”، عن تورط الوزير المستقيل في العديد من التجاوزات في الفترة الأخيرة، من بينها (قضايا فساد)، ومنها ما يتعلق بموضوع التصاريح، رغم خطاب الاستقالة الذي أشار فيه إلى أن الموضوع يتمحور حول القصير، وهو كلام غير صحيح، بحسب قول الصفحة الإخبارية.

الأردنية نت- خاص

الوزير المستقيل ثبت تورطه في العديد من التجاوزات في الفترة الأخيرة وقضايا فساد ومنها ما يتعلق بموضوع التصاريح

رغم خطاب الإستقالة الذي أشار فيه أن الموضوع يتمحور حول التقصير..وهو كلام غير صحيح — الأردنية نت (@alurdunyya) April 2, 2020

وقام رئيس الوزراء الأردني “عمر الرزاز” برفع الاستقالة إلى الملك الأردني “عبد الله الثاني” للتوقيع عليها، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال فترة عمله كوزير للزراعة في الأردن.

كما جدير بالإشارة بأن المملكة الأردنية لا زالت تتخذ جملة إجراءات في حربها ضد فيروس كورونا، كان من ضمنها تفعيل قانون الدفاع، وفرض حظر التجول منذ مطلع الأسبوع الماضي، حيث تشهد البلاد حالة طوارئ لم تسبق لها منذ سنين أن شهدتها، في ظل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 274 إصابة، وعدد الوفيات إلى 5 حالات وفاة.