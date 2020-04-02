وزير الزراعة الاردني
وزير الزراعة الاردني
الهدهد

“وطن” تكشف تفاصيل جديدة حول استقالة وزير الزراعة الأردني.. القصة أكبر من فشله في محاربة كورونا

كتب خاص "وطن"
0

تقدّم وزير الزراعة الأردني “” اليوم الخميس باستقالته إلى رئيس الحكومة الأردنية “”، وذلك بسبب أخطاء في التعامل مع أزمة المستجد (كوفيد 19) حسبما أعلن.

وكشفت وكالة الانباء الأردنية الرسمية “بترا” بان أسباب استقالة وزير الزراعة الأردني المهندس إبراهيم الشحاحدة، والتي قدّمها لرئيس الوزراء، تأتي في سياق استمرار مسيرة الإصلاح والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة والإجراءات الخاصة التي تتخذها الأجهزة الرسمية في التعامل مع أزمة كورونا.

وخلافاً لما أعلنته “بترا” الوكالة الرسمية، كشف صفحة أردنية على “تويتر” وفق ما رصدت “وطن”، عن تورط الوزير المستقيل في العديد من التجاوزات في الفترة الأخيرة، من بينها (قضايا فساد)، ومنها ما يتعلق بموضوع التصاريح، رغم خطاب الاستقالة الذي أشار فيه إلى أن الموضوع يتمحور حول القصير، وهو كلام غير صحيح، بحسب قول الصفحة الإخبارية.

وقام رئيس الوزراء الأردني “عمر الرزاز” برفع الاستقالة إلى الملك الأردني “عبد الله الثاني” للتوقيع عليها، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال فترة عمله كوزير للزراعة في .

كما جدير بالإشارة بأن المملكة الأردنية لا زالت تتخذ جملة إجراءات في حربها ضد فيروس كورونا، كان من ضمنها تفعيل قانون الدفاع، وفرض منذ مطلع الأسبوع الماضي، حيث تشهد البلاد حالة طوارئ لم تسبق لها منذ سنين أن شهدتها، في ظل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 274 إصابة، وعدد الوفيات إلى 5 حالات وفاة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

سلطنة عُمان توضح بشأن تعاقدها مع الطيران القطري بديلا للناقل الوطني استثنائيا

الهدهد

“روائح غريبة” انتشرت في مسقط تثير قلق العُمانيين ووزارة البيئة تصدر بيانا…

الهدهد

كورونا يهدد بزوال نظام السيسي.. الآثار الاقتصادية ستضعف قبضته على السلطة وتدفع الشعب…

فيديو

فيديو صادم وكأنه من فيلم هوليودي.. إطلاق نار وقذائف صاروخية لسرقة سيارة في بلدة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.