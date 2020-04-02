“شاهد” هيفاء وهبي تتحدى فيروس “كورونا” بجلسة تصوير مثيرة.. جوارب الدانتيل تزيدها أنوثة!

لا تحتاج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى أزمة “كورونا” لنشر صورها المثيرة للغاية، لكن الأزمة جعلتها تتفرغ أكثر لذلك.

حيث تُشارك الفنانة هيفاء وهبي جمهورها يومياتها في كيفية قضاء فترة الحجر المنزلي، فنشرت فيديو قالت خلاله أنها تُعد وجبة العشاء، وستُشاهد بعدها فيلماً تلفزيونياً، ثم قامت لممارسة الرياضة لتستعرض لياقتها ورشاقتها البدنية.

ثم شاركت هيفاء وهبي جمهورها عدة صور وفيديوهات أثناء احتفالها بعيد ميلادها، ظهرت خلالها بفستان قصير جداً مع جوارب دانتيل، تكشف الكثير من مفاتنها، وعلقت هيفاء وهبي: “ليلة احتفالي بعيد ميلادي، سعيدة بتعليقاتكم”.

وأكد جمهورها خلال التعليقات أنها لا تزال رمز الأنوثة رغم تقدمها في السن.

يُذكر أن مسلسل هيفاء “أسود فاتح” قد توقف تصويره بسبب قرارات الحكومة اللبنانية والمصرية الذي أوقف كل الأعمال الفنية بسبب انتشار فيروس “كورونا” المُستجد.