“شاهد” هيفاء وهبي تتحدى فيروس “كورونا” بجلسة تصوير مثيرة.. جوارب الدانتيل تزيدها أنوثة!
لا تحتاج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى أزمة “كورونا” لنشر صورها المثيرة للغاية، لكن الأزمة جعلتها تتفرغ أكثر لذلك.
حيث تُشارك الفنانة هيفاء وهبي جمهورها يومياتها في كيفية قضاء فترة الحجر المنزلي، فنشرت فيديو قالت خلاله أنها تُعد وجبة العشاء، وستُشاهد بعدها فيلماً تلفزيونياً، ثم قامت لممارسة الرياضة لتستعرض لياقتها ورشاقتها البدنية.
ثم شاركت هيفاء وهبي جمهورها عدة صور وفيديوهات أثناء احتفالها بعيد ميلادها، ظهرت خلالها بفستان قصير جداً مع جوارب دانتيل، تكشف الكثير من مفاتنها، وعلقت هيفاء وهبي: “ليلة احتفالي بعيد ميلادي، سعيدة بتعليقاتكم”.
وأكد جمهورها خلال التعليقات أنها لا تزال رمز الأنوثة رغم تقدمها في السن.
يُذكر أن مسلسل هيفاء “أسود فاتح” قد توقف تصويره بسبب قرارات الحكومة اللبنانية والمصرية الذي أوقف كل الأعمال الفنية بسبب انتشار فيروس “كورونا” المُستجد.
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من فضلكم لا تنشروا مثل هذه الأخبار و الصور وأمثالها نحن مسلمون ونصلي
أنتم تأخذون وزر مثل وزرها عندما تنشرون هذه الصور لها ولمثيلاتها، تريدون زيادة عدد الزوار من خلال هذه المواضيع، حرااااااااام عليكم خافوا الله واتقوه
فشت الحروب و الموت والطاعون في الأرض بما كسبت أياديكم أفلا تعقلون ورغم هذا أقول لكم أن هذا مجرد تحذير وإنذار من الله للبشر
العقاب لم يأتي بعد عقاب الله لن يبقي ولن يذر..
كرونا يجتاح العالم ومازال أمثال تلك في غيهم سامدون .. ألا يتعظون ؟