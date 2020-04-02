“شاهد” هذا ما حدث لتاجر أردني نسى محله مفتوحاً 12 يوماً.. والمفاجأة عند عودته

تداولت صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوّره أحد المواطنين، ويوضّح نسيان أحد أصحاب المحلات للمفتاح الخاص بمحله التجاري لأكثر من 12 يوماً، والمفاجأة كانت بأن المحل لم يدخله أحدا أو يلمس منه شيء.

ويُسمع من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قول المواطن الأردني: “يسعد صباحكم، لما تحكي بلد الأمن والأمان، هي عنجد المملكة الأردنية الهاشمية”.

وتابع: “انا جاي على محلّي بدي أسلّم الموظفين رواتبهم، بكتشف جاري بالمحل من مدة 12 يوم ناسي مفتاح المحل من الخارج، ولا أي قطعة رايحة من المحل، والمحل زي ما هو على شارع رئيسي بخلّدة”.

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وأضاف: “هذه هي بلد الأمن والأمان، الله يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية ويحفظ جلالة سيّدنا”.

وكانت السلطات الأردنية قد أطلقت حظراً للتجول منذ مطلع الأسبوع الماضي معلنة العمل بقانون الدفاع، مطلقة في الوقت نفسه قرارات تشدد العقوبات بحق من يخالف إجراءات الحجر المنزلي وحظر التجول للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما جدير بالإشارة بأن وزير الصحة الأردني سعد جابر أعلن عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 274 حالة إصابة، بعد تسجيل 6 حالات جديدة، كما وأكد شفاء 5 حالات جديدة ليرتفع عدد الحالات التي شُفيت إلى 30 حالة، في حين لم تسجّل أي وفيات جديدة بعد أن سجلت البلاد 5 حالات وفاة بسبب الفيروس.

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