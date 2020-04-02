موقف مالك عقار في الكويت يصدم حياة الفهد.. “شاهد” ماذا فعل مع وافدين مصريين بعد مطالبات بترحيلهم
قدم رجل أعمال كويتي لفتة إنسانية رائعة، بعد إعلانه عن رفضه استلام إيجار الشقق السكنية لأحد عقاراته التي يقطنها عدد من المصريين، في ظل تفشي فيروس كورونا في الكويت والعالم.
وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، إقدام صاحب العقار ويدعى عيد العازمي، على إبلاغ المستأجرين من الوافدين برفضه استلام إيجار الشقق السكنية التي يستأجرونها، وذلك بسبب الأوضاع التي تعيشها الكويت.
وقال العازمي للمستأجرين: “لا تدفعون أجار إذا أجاكم المندوب قولوا له ما ندفع أجار، راجع صاحب البيت، الله يعطيكم العافية، وربنا إن شاء الله يفك المحنة عنا وعنكم.”
وأضاف العازمي: “ما تضيق إلا تنفرج والفلوس الي باخذها منكم ما رح تغنيني، لا تدفعوا الأجار إلا عندما أعطيكم أمر من عندي أنا، وإذا في حد ما عنده سكن يسكن، وإذا في عندكم غرف فاضية خلوه يسكن يجزاكم الله خير”.
وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث لاقى تصرف الرجل استحسان النشطاء، في ظل دعوات ترحيل الوافدين من الكويت وعدم علاجهم من فيروس كورونا.
يأتي ذلك عقب دعوة أطلقتها الفنانة الكويتية حياة الفهد، طالبت فيها بإجلاء الوافدين إلى بلادهم، وعدم علاجهم من فيروس كورونا، قائلة: “احنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، أطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر، أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون (يخرجون)”.
يذكر أن الكويت فرضت حظر التجول ومنعت تنقل المواطنين وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث جرى إغلاق كافة الشركات والمحال التجارية.
وفي آخر إحصائية، ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في الكويت ولبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 28 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 317.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريحات صحفية، إن 7 حالات شفيت، ليرتفع عدد المتعافين إلى 80.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.
وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما تعافى أكثر من 178 ألفا.
كغو والله
صفعة على وجه التافهين العنصريين