موقف مالك عقار في الكويت يصدم حياة الفهد.. “شاهد” ماذا فعل مع وافدين مصريين بعد مطالبات بترحيلهم

قدم رجل أعمال كويتي لفتة إنسانية رائعة، بعد إعلانه عن رفضه استلام إيجار الشقق السكنية لأحد عقاراته التي يقطنها عدد من المصريين، في ظل تفشي فيروس كورونا في الكويت والعالم.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، إقدام صاحب العقار ويدعى عيد العازمي، على إبلاغ المستأجرين من الوافدين برفضه استلام إيجار الشقق السكنية التي يستأجرونها، وذلك بسبب الأوضاع التي تعيشها الكويت.

وقال العازمي للمستأجرين: “لا تدفعون أجار إذا أجاكم المندوب قولوا له ما ندفع أجار، راجع صاحب البيت، الله يعطيكم العافية، وربنا إن شاء الله يفك المحنة عنا وعنكم.”

وأضاف العازمي: “ما تضيق إلا تنفرج والفلوس الي باخذها منكم ما رح تغنيني، لا تدفعوا الأجار إلا عندما أعطيكم أمر من عندي أنا، وإذا في حد ما عنده سكن يسكن، وإذا في عندكم غرف فاضية خلوه يسكن يجزاكم الله خير”.

كفو والله وماهي غريبة عليك وإنتمائك إلى قبيلة العطا قبيلة العوازم العريقة ، كل الشكر لك وربي يزيد خيرك أضعاف مضاعفة يارب .



– مبادره كريمة ولفته ابويه من المواطن الشهم #عيد_ثامر_العازمي

يعفي سكان العقار الذي يمتلكه لحين انتهاء .

هذه الأزمة الوبائية ولحين رجوعهم الى عملهم . pic.twitter.com/ofKH0EtcQs — السفير 🇰🇼 (@Safir120) April 1, 2020

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث لاقى تصرف الرجل استحسان النشطاء، في ظل دعوات ترحيل الوافدين من الكويت وعدم علاجهم من فيروس كورونا.

ماقصر الله يجزاه خير المشكله المصري مراح عقب هذا يقادر الى بلده الاجار مدفوع والاكل والشرب توزعه اللجان الخير واهل الخير الله يجزاهم خير — الحاضر غرس الماضي (@Abo_yoseef) April 1, 2020

كفو عليه الله يعوضه خير بس المفروض ما يصور يعمل الخير من غير احد يعرف — ابن الكويت (@bomcharyyahooc1) April 1, 2020

في مثل هذه المواقف يجب التصوير

حتى يتسنا لغيره الاقتداء به



كثر الله من امثاله وبارك الله فيه

واسال الله ان يصب عليه الرزق صبا صبا — ‏ ﮼عبدالمحسن ﮼الهَمداني ﮼ (@komakman) April 1, 2020

هذول هم معادن الكويت الأصيلين — السفير 🇰🇼 (@Safir120) April 1, 2020

الله يكثر امثاله وهذا الصحيح

وقت ازمة ووباء من تلقاء نفسك يالشخص اعمل المعروف ولو بشق تمرك ولا تنتظر فقر ولا فجر تقول هالشي من دون هالناس اهل الكويت فيهم خير شكرا جزيلا . — اللهم أغفر لوالدي-الزم_بيتك (@SNR7L_JME3N) April 1, 2020

جزاهم الله خير وفعل الخير ما يصورونه هذي كلمة حق ما تزعل لا تعلم شمالك ما اعطت يمينك وبعدين اهم نفسهم اصحاب هالمباني المتهالكه بالجليب وخيطان وغيره يشوفون شلون صايره هالمناطق ؟ يدرون انها مزبلة وامراض وحشرات وتكدس في غرف اجار ؟حاول واحد فيهم انه ما يسكن اللي ما عنده اقامه ساريه ؟ — سعد الفرج (@Saad_Alfaraj151) April 2, 2020

يأتي ذلك عقب دعوة أطلقتها الفنانة الكويتية حياة الفهد، طالبت فيها بإجلاء الوافدين إلى بلادهم، وعدم علاجهم من فيروس كورونا، قائلة: “احنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، أطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر، أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون (يخرجون)”.

يذكر أن الكويت فرضت حظر التجول ومنعت تنقل المواطنين وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث جرى إغلاق كافة الشركات والمحال التجارية.

وفي آخر إحصائية، ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في الكويت ولبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 28 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 317.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريحات صحفية، إن 7 حالات شفيت، ليرتفع عدد المتعافين إلى 80.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما تعافى أكثر من 178 ألفا.