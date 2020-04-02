مفتي السعودية يُحرم السخرية من ولاة الأمر بينما اعتقال العلماء واغتصاب الناشطات “حلال حلال”!

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ، بعد فتوى حديثة له حذر فيها السعوديين من السخرية من ولاة الأمر معتبرا من يفعل ذلك آثم شرعا ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة السمع والطاعة لهم.

“آل الشيخ” وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال إن “كل شخص خالف الأنظمة التي أقرها ولي الأمر ولم يلتزم بتنفيذها كالتجول أثناء الحظر، أو تسبب في نقل الوباء إلى الآخرين متعمدا أو استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية والتنقيص من جهود الجهات الأمنية والصحية أو التحريض بخرق الأنظمة فهو آثم.”

واستنكر ناشطون فتوى آل الشيخ الذي يتحرك بأمر النظام، وتجاهله في الوقت ذاته اعتقال العلماء وتعذيبهم بدون تهم واعتقال الناشطات وتعرضهم للاغتصاب والتحرش داخل معتقلات آل سعود تحت إشراف ابن سلمان.

وأوضح مفتي السعودية في فتواه أيضا أن “من مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بها حفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال”.

وأضاف أن “الواجب على جميع المواطنين والمقيمين السمع والطاعة لتوجيهات ولاة الأمر وعدم المخالفة”.

كما أشاد المفتي بقرار الملك سلمان، بحظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن التدابير الاحترازية والوقائية لمنع هذا الوباء من انتشاره، مما يتطلب من المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات الأمنية والصحية لما فيه سلامة الجميع.

وطورت السعودية، خلال الأيام الماضية، من إجراءاتها الاحترازية لمكافحة وباء “كوفيد-19″، حيث أقرت حظرا للتجوال بمناطق المملكة ووسعته في مناطق أخرى، وعزلت محافظات ومدن، وأوقفت العمرة والحج وأغلقت المساجد وعلقت الدوام بالقطاعين العام والخاص.

ووفق أحدث الأرقام، حتى ظهر الأربعاء، بلغ عدد المصابين بالفيروس في المملكة، 1563، توفي منهم 10، بينما تعافى 165.