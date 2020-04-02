“مين صاحب الجسم الأجمل”.. فيديو “فاضح” للفنانة اللبنانية مي حريري يثير ضجة!

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري مقطعا مصورا رصدت فيه طبيعة حياتها داخل الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وأثار المقطع انتقادات حادة بسبب الملابس الكاشفة التي ظهرت بها مي.

وفي المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ظهرت مي حريري وهي تطبخ داخل مطبخها وتتحدث لمتابعيها.

وظهرت أيضا وهي تمارس الرياضة في صالة خاصة ببيتها للألعاب الرياضية، لكنها ظهرت ترتدي ملابس ضيقة جدا كشفت مفاتنها ما عرضها لهجوم كبير من قبل متابعيها الذين رأوا أن هذا الظرف يستدعي التقرب من الله ودعائه لرفع البلاء وليس محاربته بالتبرج والعري، حسب وصفهم.

وقالت مي:” لنشوف بعد كورونا من سيكون صاحب الجسم الأجمل”

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يشار إلى أن مي حريري هي فنّانة لبنانية كانت انطلاقتها الفنية عام 2003 بأغنية حملت عنوان حَ سهّر عيونو.

ولعل الأغنية التي جعلتها أكثر شهرة كانت (تعالا نرقص) وعلى الرغم من الأدوار الكثيرة التي تلقتها في مجال التمثيل إلّا أنّها فضّلت البقاء في عالم الغناء فقط.

اليوم تعد حريري واحدة من المغنيات الأشهر في لبنان، ولا تزال تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة نسبياً تجعلها ضمن الصف الأول.

ومع أنها لم تصدر ألبوماً كاملاً منذ حوالي 10 أعوام، فهي لا تزال معروفة في الوسط الفني اليوم مع أغانٍ منفردة تصدر من وقت لآخر، لكنها دائما ما تتعمد إثارة الجدل بإطلالتها المثيرة.

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