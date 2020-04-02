فنانة “وين الملايين” جوليا بطرس تُخرس أفيخاي أدرعي بعد تهنئته لها بـ”عيد ميلادها” وهذا ما حصل

لا يتوانى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لحظةً عن استفزاز مشاعر الفنانين العرب، آخرها حين أخرج الفنانة اللبنانية جوليا بطرس عن صمتها الدائم، بسبب فيديو نشره عبر “تويتر”، يُظهر فيه أحد جنود الاحتلال وهو يعزف إحدى أغنيات جوليا، مرفقة بمعايدة بمناسبة عيد ميلادها.

ووجه الماكر افيخاي أدرعي تهنئة للفنانة اللبنانية التي أشعلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في اغنيتها الوطنية (وين الملايين) قائلاً: “كل عام وأنت بخير يا جوليا بطرس.. لطالما كنت نصيرةَ الإرهاب وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفا لأغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله العام الجاي بتعيدي مع الأصدقاء وبعيد عن فيروس كورونا”.!

كل عام وانت بخير يا #جوليا_بطرس..لطالما كنتِ نصيرةَ الإرهاب وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفًا لاغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله العام الجاي بتعيّدي مع الأصدقاء وبعيد عن فيروس #كورونا @JuliaBoutros1 pic.twitter.com/FOiLuYASPE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2020

تلك التغريدة جعلت الفنانة اللبنانية جوليا بُطرس ترد ببيان طويل أصدره مكتبها الإعلامي، ونشرتها حساباتها الموثقة عبر السوشيال ميديا، وصفت خلالها معايدة أفيخاي بـ “المسمومة” و”المريبة”.

وجاء في البيان: ” ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع احد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي تفرض الاتي :اولا- رفض هذه المعايدة المريبة”.

صدر عن مكتب السيدة جوليا بطرس الاتي :

ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع احد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي تفرض الاتي : — Julia Boutros (@JuliaBoutros1) April 1, 2020

وأضاف البيان: “ثانيا- ان من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الادنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لانه مفطور على القتل والارهاب والتعذيب والتنكيل بالابرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب”.

وختم البيان: “ثالثا- مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الاحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه – ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموما والشعب اللبناني خصوصا، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك”.

ولم يمر بيان الفنانة جوليا بطرس مرور الكرام، حيث أعاد أفيخاي نشر تغريدتها، مع معايرتها بطريقة تعامل بلادها مع اللاجئين الفلسطينيين قائلاً: “يا سيدة جوليا، إنت ومناصريك تزعمون دائمًا انكم تدعمون الفلسطينيين لكنكم لم تستنكروا التعامل العنصري ضدهم في لبنان ولو مرة واحدة …واضح انهم بمثابة اداة لعبة بالنسبة إليك… #عيد_ميلاد_سعيد”.