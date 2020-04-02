“شاهد” نوال الكويتية تبكي خشية إصابتها بـ”كورونا” وتثير جدلاً واسعاً:”تقربوا من الله”

أثارت الفنانة نوال الكويتية موجة جدل واسعة عقب تداول مقطع حديث لها ظهرت فيه تبكي وهي تتفاعل مع الحملة التي أطلقتها الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا في الكويت، وطالبت مواطنيها بالتوبة والتقرب من الله لرفع البلاء.

وحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ظهرت نوال هي وابنتها حنين أمام منزلهما، تلوحان للسيارات التابعة للحملة قبل أن تشرع الفنانة الكويتية في البكاء لتكفكف ابنتها دموعها.

يشار إلى أنه في وقت سابق أشادت الفنانة نوال الكويتية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة بلادها في مواجهة انتشار فيروس “كورونا”، عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص في “إنستغرام”.

وقالت: “أحب أن أشكر حكومتنا في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهنيئاً على الشعب الرائع والحكومة الأروع، شكراً من القلب، لأننا على مستوى العالم تميّزنا في أن نكون الأوائل”.

وخاطبت متابعيها وسط الاجراءات الملزمة المتخذة بالتزام المنزل: “أردت أن أشارككم في هذه الظروف وكلي أمل أن هذه الأزمة سوف تمر، وحمداً لله على كل حال”.

ونصحت الجميع “بالتقرّب من رب العالمين حتى يُذهب هذا الهم الذي شغل العالم بأسره”.

هذا وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً.

وقال في تصريح له اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

وقد قال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن السلطات الصحية تدرس بالتعاون مع وزارة الداخلية بعناية وتمعن، اتخاذ القرار المناسب فى شأن حظر التجول، خاصة أن أى قرار يتم اتخاذه، سواء الحظر الجزئى أو الكلي، أو الحظر على بعض المناطق، ستكون له تبعات.