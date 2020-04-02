الطيران القطري
الطيران القطري
الهدهد

سلطنة عُمان توضح بشأن تعاقدها مع الطيران القطري بديلا للناقل الوطني استثنائيا

كتب وطن
0

أصدر حساب “عمان تواجه كورونا” التابع لمركز التواصل الحكومي بسلطنة عمان، توضيحًا حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإقليمية وبعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حول الآلية التي تم اتباعها من قبل الجهات الرسمية لإعادة الطلبة العمانيين المبتعثين إلى الخارج وكذلك المواطنين الموجودين في الخارج إلى أرض السلطنة.

وذكر الحساب بأن الحكومة قامت بالتعاقد مع الخطوط الجوية القطرية التي تمتلك الترخيص اللازم للطيران من مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا لكون الناقل الوطني للسلطنة لا يمتلك ذلك الترخيص الذي يتطلب إجراءات مطولة للحصول عليه.

وأكد الحساب بأنه تم التعاقد مع الخطوط الجوية القطرية على أساس تجاري وبمقابل مادي من أجل تسيير رحلات غير مجدولة مخصصة لنقل العمانيين إلى السلطنة بشكل مباشر وبما يضمن سرعة عودتهم ووصولهم بسلام إلى أرض الوطن، لاستكمال بقية الإجراءات الوقائية والطبية التي تضمن سلامتهم وسلامة أهاليهم.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“روائح غريبة” انتشرت في مسقط تثير قلق العُمانيين ووزارة البيئة تصدر بيانا…

الهدهد

كورونا يهدد بزوال نظام السيسي.. الآثار الاقتصادية ستضعف قبضته على السلطة وتدفع الشعب…

فيديو

فيديو صادم وكأنه من فيلم هوليودي.. إطلاق نار وقذائف صاروخية لسرقة سيارة في بلدة…

الهدهد

أول رد فعل مصري على حياة الفهد بعد تصريحاتها المسيئة واتجاه لوضعها على هذه القائمة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.