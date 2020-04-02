سلطنة عُمان توضح بشأن تعاقدها مع الطيران القطري بديلا للناقل الوطني استثنائيا

أصدر حساب “عمان تواجه كورونا” التابع لمركز التواصل الحكومي بسلطنة عمان، توضيحًا حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإقليمية وبعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حول الآلية التي تم اتباعها من قبل الجهات الرسمية لإعادة الطلبة العمانيين المبتعثين إلى الخارج وكذلك المواطنين الموجودين في الخارج إلى أرض السلطنة.

وذكر الحساب بأن الحكومة قامت بالتعاقد مع الخطوط الجوية القطرية التي تمتلك الترخيص اللازم للطيران من مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا لكون الناقل الوطني للسلطنة لا يمتلك ذلك الترخيص الذي يتطلب إجراءات مطولة للحصول عليه.

وأكد الحساب بأنه تم التعاقد مع الخطوط الجوية القطرية على أساس تجاري وبمقابل مادي من أجل تسيير رحلات غير مجدولة مخصصة لنقل العمانيين إلى السلطنة بشكل مباشر وبما يضمن سرعة عودتهم ووصولهم بسلام إلى أرض الوطن، لاستكمال بقية الإجراءات الوقائية والطبية التي تضمن سلامتهم وسلامة أهاليهم.