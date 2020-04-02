تويتر يوجه صفعة قوية للذباب ويحذف شبكة قوامها تخطى 5 آلاف حساب تعمل من مصر والسعودية والإمارات

أكدت شركة تويتر كل المعلومات السابقة التي تداولتها عدة تقارير أجنبية عن الكتائب الإلكترونية التي أطلق عليها اسم “الذباب الإلكتروني” واستخدمتها أنظمة قمعية لمهاجمة خصومها على مواقع التواصل والتطبيل لقرارات رؤوس تلك الأنظمة والترويج لها بين النشطاء.

وفي هذا السياق حذفت تويتر اليوم، الخميس، آلاف الحسابات التي قالت إنها مرتبطة بمصر والسعودية والإمارات، وتنتهك سياسة النشر لديها.

وبحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” قالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها حذفت شبكة مكونة من 5 آلاف و350 حسابا مرتبطين بالسعودية، وتعمل من مصر والإمارات.

وأضافت أن الحسابات المحذوفة كان من شأنها تضخيم المحتوى الذي يشيد بالقيادة السعودية، وضخ رسائل تنتقد نشاط قطر وتركيا في اليمن.

كما أشارت الشركة الأمريكية إلى حذفها ألفين و541 حسابا تابعا لشبكة إعلامية مصرية تسمى “الفجر”.

وأوضحت “تويتر” أن الشبكة الإعلامية المصرية أنشأت حسابات وهمية لتضخيم الرسائل التي تنتقد إيران وقطر وتركيا، وبتوجيه من الحكومة المصرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحذف شركة “تويتر” حسابات مرتبطة بمصر والسعودية والإمارات لانتهاكها سياسات النشر على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي ديسمبر الماضي، وبعد أسابيع من توجيه السلطات الأمريكية اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين سعوديين لوصولهم إلى بيانات شخصية لمعارضين على تويتر، أعلنت الشركة أنها حذفت نحو 6 آلاف حساب كانت جزءا من عملية معلوماتية مدعومة من أحد البلدان وصادرة من السعودية.

وقالت تويتر إن الحسابات المحذوفة – التي وصل عددها إلى حوالي 5929 حسابا – تنتهك سياسة المنصة، وإنها تمثل جزءا من شبكة أوسع تضم نحو 88 ألف حساب.

وأكدت الشركة أن مهمة الحسابات تتمثل في ضخ رسائل مؤيدة للسلطات السعودية عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات وإعادة نشرها والرد عليها.