تعليق ناري من شاهين السليطي على تغريدات حمد بن جاسم فاعلموا أن ما قاله لمصلحة الأمة
علق العميد السابق في جهاز المخابرات القطرية، شاهين السليطي، على ما كشفه رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بشأن الاتفاق السعودي الروسي فيما يتعلق بخفض أسعار النفط لأدنى المستويات.
وكان بن جاسم نشر تغريدات عبر تويتر، قال فيها: “أزمة أسعار النفط الحالية تحدثت عنها كثيراً في السابق وأنا لست خبير بأسعار النفط؛ ولكن إذا استمر وضع الأسعار الحالي على الأقل ثلاثة أشهر، سوف نصل إلى نتيجة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد”.
وأضاف بن جاسم: “ستخرج كثير من شركات النفط الصخري وأنا أعتقد أن ما يجري بين روسيا والسعودية هو تنسيق بينهما لهذا الغرض، وليس كما يقال وضجيج انها حرب أسعار”.
وتابع: “أنا مع هذا التصرف إذا كان متبوعاً باستراتيجية واضحة لإنقاذ سوق النفط بشكل مستدام، المهم هل ستصمد هذه الدولتين أم لا!”.
وقال السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”: “عندما يكتب صاحب المعالي أبو جبر في أمر ما فاعلم بأنه يغرد لمصلحة الأمة لعل وعسى ان تصحوا بعض القيادات التي ابتليت بها الشعوب العربية وتحاول عبثاً تصدر المشهد وهي مب كفر، وسلام خذ يا بوجبر”.
ذلك في ظل انخفاض أسعار النفط في العالم بسبب حرب العرض المشتعلة بين السعودية وروسيا، الأمر الذي أثار غضب دول الخليج العربي وتحديداً الإمارات الحليفة الاستراتيجي للسعودية.
وتدنى سعر برميل النفط إلى أقل من 20 دولاراً، وذلك بعد خلاف بين روسيا من جهة والسعودية وأوبيك من جهة أخرى، وسط توقعات بانخفاض أكبر على الأسعار خلال الأيام المقبلة.
خخخخخخخ! طيب يعني هو اخترع الذرة ولا قام بالتنجيم أو قرأها في تقرير؟ خخخخخ الأمة ومع حمد بن جبر ؟ 1 يا أخي يمكن مصلحة امريكا والصهاينة وانت تخجل تقول؟ هذي مشكلالخليج العربي كل واحد يمدح معزبه! خخخخخخخ
هههههههههههههههههههههههههه
يقول المغرد القطري ضابط المخابرات السبق غراب السليطي
(( عندما يكتب صاحب المعالي أبو جبر في أمر ما فاعلم بأنه يغرد لمصلحة الأمة ))
عمك وربيب نعمتك حمد بن جبر كان عراب خراب هذه الامة وهو سبب لما يحدث الان في اغلب دول الامة من ضياع وحروب
في سوريا دعم داعش والنصره ضد الثوار
في ليبيا دعم حلف الناتو لاسقاط القذافي ( حليف الامس ضذ السعودية )
كذلك في ليبيا الان يدعم الميلشيات ضذ ابناء ليبيا
في اليمن دخل في التحالف العربي وهو مزود رئيسي للحوثي بالمال والمعلومات والاحداثيات
في مصر دعم ثورة الاخوان ضد الشعب المصري وحاول اسقاط الجيش المصري ولكن الله سلم وتم عودة الدولة بجهد الجيش المصري وابناء مصر الاحرار ودعم من رجال الامة المخلصين
وفي العراق كلنا لاينسى دعم قطر للحشد الشعبي وقاسم سليماني بمليارات الدولارات تحت غطاء تحرير رهائن
وغيرها الكثير الكثير من المؤامرات والخيانات ضذ الامة يابو امه ياسليطي