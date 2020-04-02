تعليق ناري من شاهين السليطي على تغريدات حمد بن جاسم فاعلموا أن ما قاله لمصلحة الأمة

علق العميد السابق في جهاز المخابرات القطرية، شاهين السليطي، على ما كشفه رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بشأن الاتفاق السعودي الروسي فيما يتعلق بخفض أسعار النفط لأدنى المستويات.

وكان بن جاسم نشر تغريدات عبر تويتر، قال فيها: “أزمة أسعار النفط الحالية تحدثت عنها كثيراً في السابق وأنا لست خبير بأسعار النفط؛ ولكن إذا استمر وضع الأسعار الحالي على الأقل ثلاثة أشهر، سوف نصل إلى نتيجة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد”.

وأضاف بن جاسم: “ستخرج كثير من شركات النفط الصخري وأنا أعتقد أن ما يجري بين روسيا والسعودية هو تنسيق بينهما لهذا الغرض، وليس كما يقال وضجيج انها حرب أسعار”.

وتابع: “أنا مع هذا التصرف إذا كان متبوعاً باستراتيجية واضحة لإنقاذ سوق النفط بشكل مستدام، المهم هل ستصمد هذه الدولتين أم لا!”.

وقال السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”: “عندما يكتب صاحب المعالي أبو جبر في أمر ما فاعلم بأنه يغرد لمصلحة الأمة لعل وعسى ان تصحوا بعض القيادات التي ابتليت بها الشعوب العربية وتحاول عبثاً تصدر المشهد وهي مب كفر، وسلام خذ يا بوجبر”.

عندما يكتب صاحب المعالي أبوجبر في أمر ما فاعلم بانه يغرد لمصلحة الأمة لعل وعسى ان تصحوا بعض القيادات التي ابتليت بها الشعوب العربية وتحاول عبثاً تصدر المشهد وهي مب كفو.

سلام خذ يا بوجبر 🖐🏽 https://t.co/TIjQzylHxh — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 1, 2020

ذلك في ظل انخفاض أسعار النفط في العالم بسبب حرب العرض المشتعلة بين السعودية وروسيا، الأمر الذي أثار غضب دول الخليج العربي وتحديداً الإمارات الحليفة الاستراتيجي للسعودية.

وتدنى سعر برميل النفط إلى أقل من 20 دولاراً، وذلك بعد خلاف بين روسيا من جهة والسعودية وأوبيك من جهة أخرى، وسط توقعات بانخفاض أكبر على الأسعار خلال الأيام المقبلة.