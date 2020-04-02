الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
حياتنا

“عود البطل ملفوف”.. الراقصة جوهرة تخرج في وصلة رقص لحث المصريين على البقاء في منازلهم

كتب وطن
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على غرار الراقصة التونسية نرمين صفر، قررت الترفيه عن مُتابعيها خلال فترة بوصلة رقص بفستان أسود مثير يكشف تفاصيل جسدها، وكمامة سوداء تُناسب لون الفستان.

ونشرت الراقصة جوهرة فيديو  لايف عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترقص مع نجم السوشيال ميديا عمرو راضي على ألحان أغنية “بنت الجيران”، بعد دردرشة قصيرة قاما بها.

وتغزل عمرو راضي بجسد جوهرة مُقبساً وصف “عود البطل”، والتي كانت عنواناً لآخر أعمال حسن شاكوش وعُمر كمال.

يُذكر أن جوهرة شاركت مؤخراً في فيلم “الفلوس” مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما.

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