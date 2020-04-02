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التركية “بيرين سات” تستعرض رشاقتها بطريقة مثيرة جداً.. صورة صدمت جمهورها فماذا فعلت بقدميها؟

كتب وطن
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استعرضت الممثلة التركية رشاقتها بطريقة مُبهرة، حيث شاركت جمهورها كيفية قضاء الوقت في المنزل أثناء الإجباري.

ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” وهي تُمارس الرياضة، ففتحت قدميها بشكل كامل لدرجة أنها لامست السقف، وعلقت: “كن قوياً، المس السقف”.

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🤸🏻‍♀️🎢 #staystrong #touchtheceiling

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وأثارت صورتها إعجاب الجمهور الذي أشاد بلياقها وانبهروا برشاقتها.

جاءت صورة بيرين سات تزامناً مع الاشتباه بإصابة زميلها الممثل  التركي كيفانش تاتليتوغ بفيروس “كورونا”، وتم نقله إلى المستشفى ليتبين لاحقاً أنه غير مُصاب، فغرد عبر تويتر “أتمنى الشفاء من الله لجميع المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من Covid-19، أنا بخير”.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي أن بلاده شهدت 63 حالة وفاة جديدة، وألفين و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.

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