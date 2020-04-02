إماراتية تحولت إلى وحش فجأة وكسرت أصابع زوجها.. تفاصيل مثيرة حصلت في محكمة الفجيرة

استطاعت سيدة خليجية أن تكسر النظرة المعروفة عن الاعتداء بين الزوجين، حين أصبحت هي المُعتدي، وليست الضحية كالعادة.

حيث قامت السيدة الخليجية بضرب زوجها وكسر أصابعه أثناء شجار بينهما، فأقفلت على يده الباب أثناء محاولته الهروب منها، ما أدى لحدوث الإصابة.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن الأمر انتهى بشكاية إلى الشرطة، ومحكمة استنئاف الفجيرة تنظر في القضية بعد الحكم الأولي بحبس الزوجين وتغريمهما، بعد تصنيف الحادثة بأنها اعتداء متبادل.

وتعج المحاكم الإماراتية بقضايا الخلافات الزوجية الأكثر غرابة في الوطن العربي، الأمر الذي يجعلها مثاراً للتداول الإعلامي، في حين يظهر القضاء الإماراتي عجزاً أمام حل مثل تلك الخلافات.

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