والدة الأردنية “ايمان الخطيب” التي فضحت ما فعله بها شقيقها ووالدتها تُكذب ابنتها وتكشف تفاصيل مخيفة

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأم الفتاة الأردنية “إيمان الخطيب” التي ضجّت صفحات التواصل والمواقع الإخبارية قبل يومين بمقطع فيديو لها تشتكتي وتبكي من ظلم أمها و أخوانها لها وأن أمها وأخوتها يأخذون منها المال بشكل مستمر وقاموا مؤخراً بطردها من المنزل.

ويُسمع من مقطع الفيديو المتداول لوالدة الفتاة “إيمان الخطيب” والذي رصدته “وطن” صوت إحدى المواطنات في المستشفى تصوّر والده إيمان وتقول:” انا إحدى المريضات في مستشفى البشير، دخلت علينا مريضة اسمها ملك، ملك أمها لإيمان اللي نشرت فيديو على الفيس بوك تقول فيه أن أهلها يضربوها وهكذا”.

وتابعت مصوّرة الفيديو: “أنا كنت حاضرة اللايف الخاص بإيمان وكنت متعاطفة معها لغاية ما دخلت والدتها عندنا بالمستشفى، عندها كسر بالجمجمة، وجسمها مكسر ومزرق، ولما سمعنا القصة من الوالدة، علمنا أن إيمان هي التي تضرب أمها، وهذه ليست أول مرة، ولا آخر مرة على ما يبدو، وكل ذلك لأسباب مادية”.

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وفي سؤال مصوّرة الفيديو للسيدة ملك “والدة إيمان” التي تظهر في الفيديو، قالت الأم: “للشعب الأردني الأبي، هذه بنتي غضيبة، حسبي الله ونعم الوكيل. وتابعت: “دائما تضربني، دائما تضربني مشان تخلصني البيت، حسبي الله ونعم الوكيل فيها”.

وأضافت: “آخر مرة تهجمت عليا على البيت، كسرت الزجاج وحطت السكين على رقبتي وقالت لإبنها جيب القلم جيب خليها تكتب، وضربوني هي وابنها وحطت سكينة على رقبتي.

وزادت: “انا ما بعرف كيف هربت منها، بدها تبصمني على ورق لتاخذ مني البيت”.

وأوضحت: “انا ربيتهم وتعبت عليهم، الله يغضب عليها هي واختها لمياء، إيمان ولميا وابنها، ربيتهم وتعبت عليهم، انا بعرف البنات حنونات، بناتي انا غضيبات، ما عندهن حنيّة”.

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو الخاص بوالدة إيمان، قال “نايف المطيري” في تعليق له: “لا حول ولا قوة إلا بالله، وجود الأم معك من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، والله العظيم ما يشعر بقيمتها غير اليتيم، حسبي الله ونعم الوكيل”.

لاحول ولاقوة الا بالله وجود الأم معك من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان ووالله العظيم مايشعر بقيمتها غير اليتيم حسبنا الله ونعم الوكيل — نايف بدر المطيري (@1s2po6NooLnpJu0) March 31, 2020

فيما قال آخر: “هذه من علامات الساعة، أن تلد الأمة ربتها، دلالة على كثرة العقوق”. وتابع: “الغريب ما شفت تعليقات تنكر على البنت فعلتها وتزجرها بعواقب العقوق”.

استاذي نايف هذي من علامات الساعة

ان تلد الأمة ربتها

دلالة علي كثرة العقوق

والغريب ان ما شفت تعليقات تنكر علي البنت فعلتها وتزجرها بعواقب العقوق — منطقي 🇰🇼 (@photoghrapher) March 31, 2020

أما المغرد “الياس” ففوض الأمر لله وقال: “عليها من الله ما تستحق”. بالإشارة عن إيمان إبنة السيدة التي بالفيديو.

عليها من الله ماتستحق. — إلياس ✍؛،🇸🇦٠،٠،٠🇸🇦 (@Eliasoooo18) March 30, 2020

وكانت الفتاة ايمان الخطيب قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على فيس بوك قبل عدة أيام تشتكي فيه من ظلم أهلها لها وأنها تتعرض للتعنيف بشكل مستمر من قبل اخواتها وبتحريض أمها لهم عليها.

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