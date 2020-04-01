حياة الفهد
حياة الفهد
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هكذا ردّت حياة الفهد على الهجوم عليها بعد مطالبتها بطرد الوافدين .. هل قصدت المصريين!؟

كتب وطن
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ردّت الفنانة الكويتية حياة الفهد على الهجوم الواسع الذي تعرّضت له عقب تصريحاتها حول ومطالبتها بطردهم .

وقالت في لقاءٍ ضمن برنامج “تريندنغ” على قناة MBC ، إنها لم تقصد في تصريحاتها دولة معينة، ولا تدري لماذا فُهم المقصود الوافدين من ، مشددة على أنها كانت تتحدث عن من أسمتهم “العمالة السائبة”.

وأكدت الفنانة الكويتية أن كلامها كان موجهاً للمخالفين والوافدين، وأنها لا تقصد الناس الذين جاؤوا الى بعقود عمل.

وجددت التأكيد على أن الدولة لم تعد تحتمل اكثر، قائلةً إن الكويت بلد غير زراعي، وبعض الدولة مثل قررت وقف تصدير منتجاتها الى الكويت.

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وأضافت حياة الفهد: “اللي يفهم كلامي غلط هو حر .. كلامي من باب حرصي على بلدي”.

وشنت الفنانة هجوماً على الفاشنيستات بالكويت، متسائلةً: لماذا لا يتبرعن للناس المحجورين؟؟.

وقالت كان المفروض ان يقمن – الفاشنيستات – بتوزيع أموال ومواد تموينية على المحجورين .

حياة الفهد ترد على جدل تصريحاتها لأول مرة عبر Trending

حياة الفهد ترد على جدل تصريحاتها لأول مرة عبر Trending#MBCTrending#MBC4

Gepostet von MBCTrending am Mittwoch, 1. April 2020

وأثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا من الكويت.

وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: “إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها”.

كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.

ويبلغ عدد السكان الاصليين في الكويت بحسب اخر اخصائية تم العمل عليها 1.344.951 مواطن كويتي، يشكل الوافدون والمقيمون في الكويت ما يقارب3.064.193 .وفق وزارة التخطيط الكويتية

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  1. عبدالحق صداح يقول

    حرباية شمطاء

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  2. بنت السلطنه يقول

    حياة_الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في الكويت وتقول لو كان الامر بيدها تحذفهم في البر قمة العنصرية من فنانه خدعت اجيال تباً لكل دموع التمثيل 

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  3. سمر يقول

    كل يوم اتفاجأ اكثر بالعنصرية عند العرب و المسلمين
    اقل ما يقال عن تصريحاتها انها عنصرية و تستحق المحاسبة القانونية عليها

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  4. سينا يقول

    العجوز الشمطاء كم تابعنا أفلامها ومسلسلاتها وشجعناها
    لكن هذة نهاية كل عجوز عندما يبتعد الاعلام عنها ويقل معجبيها تصاب باليأس وتتهجم علي الناس
    زمنك ولي يا وجه الفهد عساك بكورونا تقصر اجلك

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  5. هزاب يقول

    جاي يكحلها عماها! نفس السالفة تدوير وقص ولصق ! طيب نفت ان تكون تقصد المصريين ! وعممت على الكل ! عمالة سائبة! قمة العنصرية !قيل الصمت حكمة!ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمتحديث نبوي شريف.

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