“هتدفع يعني هتدفع”.. “شاهد” نظام السيسي يحول كورونا لـ”سبوبة” وفوضى كبيرة في مطار القاهرة
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة عقب تداول مقاطع مصورة، بثها مصريون عالقون بمطار القاهرة بعد أن منعتهم السلطات من المغادرة لداخل مصر حيث تريد إجبارهم على دخول حجر صحي على نفقتهم الخاصة الأمر الذي رفضوه بشدة.
المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر تجمعا لعدد كبير من المسافرين القادمين من بريطانيا داخل مطار القاهرة الدولي، حيث منعهم المسؤولون بالمطار من المغادرة.
المواطنة المصرية العائدة من الخارج والتي بثت الفيديو، قالت إنهم عالقون لخمس ساعات بالمطار وأن عددهم 400 شخص كانوا على متن طائرة واحدة، من بينهم كبار سن وأطفال ومرضى، ويقول لهم المسؤولون إنهم يجب أن يبقوا بأحد الفنادق لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة قبل أن يسمح لهم بالمغادرة إلى منازلهم.
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وأصدرت بالأمس السلطات المصرية قرارات بشأن المصريين العائدين من الخارج وإخضاعهم لحجر صحي إجباري على نفقتهم.
وتداول نشطاء مواقع التواصل ووسائل إعلام مقربة من السلطات المصرية، صورا لإقرار العزل الصحي الذي يوقع عليه المصريون العالقين في الخارج، والذي أثار موجة غضب واسعة.
فيما كشف آخرون عن تكلفة هذا الحجر الذي تحدده الدولة في فندق قريب من المطار، حيث تتراوح ما بين 2000 إلى 2800 جنيه لليلة الواحدة ما يقارب متوسط 30 ألف جنيه لحجر 14 يوم.
وأحدث هذا الأمر موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين اتهموا نظام السيسي باستغلال الأزمة وتحويل كورونا لـ”سبوبة” حسب وصفهم، ليستكمل النظام سياسة حلب مواطنيه.
فيما ضرب آخرون المثل بالعديد من الدول التي تكفلت بنقل مواطنيها من دول أخرى وعزلهم أيضا في فنادق 5 نجوم على حساب الدولة، ولم تكلف المواطن أي شيء.
هذا وبلغ عدد الإصابات المسجلة رسميا في مصر وفق وزارة الصحة 710 حالات إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 47.
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انتم من قتل الدكنور مرسى و رئستم عليكم المجرم بلحة و هو يعاملكم معاملة الحيوانات لانكم اصلا انتم اقل من الحيوانات يا شعب “عبدة الفلوس”
يعالم احنا لزوم وفرق بين الأمراض الجنسبة كالإيدز والسيلان والزهري وبين الالفلونزا والزكام الحساسية الهايستامين الطبيعي وبين الكيماويات والسموم اللي يضربوبها السياسيين والحقوقيين والمعارضين..
يعني بينها فرق كبير وكلها مسمينها كورونا مايصير الكلام هذا..
الأمراض الجنسية معروفة واسمها امراض جنسية..
والالفنونزا والزكام والحساسية وتقلبات الجو وحبوب اللقاح والغبار معروفة وحالاتها طبيعية..
والكيماويات والسموم والبيلوجيا ايضاً معروفة ومصنفة ومعروفة حالات..