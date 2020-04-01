“هتدفع يعني هتدفع”.. “شاهد” نظام السيسي يحول كورونا لـ”سبوبة” وفوضى كبيرة في مطار القاهرة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة عقب تداول مقاطع مصورة، بثها مصريون عالقون بمطار القاهرة بعد أن منعتهم السلطات من المغادرة لداخل مصر حيث تريد إجبارهم على دخول حجر صحي على نفقتهم الخاصة الأمر الذي رفضوه بشدة.

المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر تجمعا لعدد كبير من المسافرين القادمين من بريطانيا داخل مطار القاهرة الدولي، حيث منعهم المسؤولون بالمطار من المغادرة.

https://www.facebook.com/watch/?v=672499573291114

المواطنة المصرية العائدة من الخارج والتي بثت الفيديو، قالت إنهم عالقون لخمس ساعات بالمطار وأن عددهم 400 شخص كانوا على متن طائرة واحدة، من بينهم كبار سن وأطفال ومرضى، ويقول لهم المسؤولون إنهم يجب أن يبقوا بأحد الفنادق لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة قبل أن يسمح لهم بالمغادرة إلى منازلهم.

طالع أيضاً: أحدهم حاول الانتحار.. تفاصيل صادمة عن اعتقال أكثر من 100 ضابط بالجيش المصري وإيداعهم السجن الحربي

ادي المهزله اللي استمرت ٦ ساعات ف مطار القاهره امبارح والناس راجعه من لندن ، حد عاقل بقي بيفهم يقولي التجمع دا ازاي ميخليش المصاب يتصاب وتحصل كارثه ، الجزء ١ pic.twitter.com/0798YgbGAt — #StayHome يلاااا (@A7mdAnwar) April 1, 2020

وأصدرت بالأمس السلطات المصرية قرارات بشأن المصريين العائدين من الخارج وإخضاعهم لحجر صحي إجباري على نفقتهم.

🔴إذا صح خبر موقع @UrTravelHelper

ولا مصري راح يرد #مصر!

قرار وزارتي الهجرة والصحة والطيران المدني بإخضاع جميع العائدين لمصر بالتوقيع على إقرار بالموافقة على العزل والحجر الصحي قبل صعود الطائرة-في فندق

مطار القاهرة-ماردين لمدة 14 يوما

على نفقة المسافر-

بواقع 2000جنية/بالليلة! pic.twitter.com/4AYOBAO0t8 — عبدالله الشايجي (@docshayji) March 31, 2020

وتداول نشطاء مواقع التواصل ووسائل إعلام مقربة من السلطات المصرية، صورا لإقرار العزل الصحي الذي يوقع عليه المصريون العالقين في الخارج، والذي أثار موجة غضب واسعة.

فيما كشف آخرون عن تكلفة هذا الحجر الذي تحدده الدولة في فندق قريب من المطار، حيث تتراوح ما بين 2000 إلى 2800 جنيه لليلة الواحدة ما يقارب متوسط 30 ألف جنيه لحجر 14 يوم.

يا ترى الفندق اللي جنب المطار ده بتاع مين 🤔🤔🤔 Gepostet von Mohamed Elnagar am Mittwoch, 1. April 2020

وأحدث هذا الأمر موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين اتهموا نظام السيسي باستغلال الأزمة وتحويل كورونا لـ”سبوبة” حسب وصفهم، ليستكمل النظام سياسة حلب مواطنيه.

فيما ضرب آخرون المثل بالعديد من الدول التي تكفلت بنقل مواطنيها من دول أخرى وعزلهم أيضا في فنادق 5 نجوم على حساب الدولة، ولم تكلف المواطن أي شيء.

هذا وبلغ عدد الإصابات المسجلة رسميا في مصر وفق وزارة الصحة 710 حالات إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 47.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

