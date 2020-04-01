“شاهد” مُغتصب أطفال الرياض يُقيد ضحاياه ويعرض على زبائنه مقاطع الفيديو عبر تويتر!

تصدر تريند #مغتصب_أطفال_الرياض مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حين لجأ شخص يُطلق على نفسه لقب “سولافرا” لـ”تويتر” لبيع مقاطع اغتصاب أطفال.

بدأت الحادثة حين تباهى “سولافرا” عبر حسابه على “تويتر” بعودته مرة أخرى، قائلاً: “السلام رجعنا لكم، حسابي الأول اتقفل، بيع المقاطع بالخاص”، لتنهال التعليقات ومُطالبات المُغردين بسرعة القبض عليه.

وطالب أحد المغردين بإخصاء “سولافرا” كيميائياً، وعلق: “لازم ينسجن ويتشهر فيه وبعدها ينجلد وينخصي كيميائيًا وختامها اعدام بالخازوق عشان يكون عبرة لا تاخذكم فيهم رحمة”.

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وعلق آخر: “يجب ان يعي من تسول له نفسه عمل مثل هذه الجرايم انه لن يفلت وسيقبض عليه لا محاله وسينال عقابه.”

وهذا ما حدث حين أكد مغردون أنه تم القبض على “سولافرا”، وكتب: “جابوووووه رجال الحزم”.

وتبين بالبحث عن حساب “سولافرا” أنه لم يعد متوفراً على “تويتر”، ما يُدعم رواية القبض عليه.

وتداول المغردون صورةً قالوا أنها تعود لـ”سولافرا”، ويظهر في الصورة وهو يُقيد ضحيته استعداداً لاغتصابه، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة الصورة المتداولة.

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