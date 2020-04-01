بعد أن أعلنت توبتها والعودة إلى الله”.. “شاهد” ماذا فعلت غدير سلطان على “سناب شات” في عيد ميلادها

لم يكد يمر على توبة خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان شهراً، حتى فاجأت مُتابعيها بفيديو جديد يتنافى تماماً مع ما أسمته “فيديو التوبة”، والذي نشرته قبل أسابيع.

وظهرت خبيرة التجميل الكويتية غـدير سلطان بفيديو نشرته عبر “سناب شات” وهي تحتفل بعيد ميلادها باستعراض مجموعة من صورها المميزة.

وأثارت غدير دهشة مُتابعيها فتساءل أحدهم: “مو كانت تقول مااحس بسعاده لما تمدحون شكلي ومكياجي”، وكتبت أخرى: “شكلها ندمت”.

وكانت غديـر سلطان قد أعلنت أنها لن تظهر بوجهها مرة أخرى عبر حساباتها على “السوشيال ميديا”، واصفةً قرارها بأنه أتى في “زمن الصحوة” الذي يشهد العالم خلاله الكثير من الحوادث والوفيات الغامضة.

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وقالت غدير سلطـان آنذاك قبل أن تعدل عن قرارها بشكل مفاجئ: “شفت إن إحنا حاليا بزمن الصحوة، لازم كل واحد يصحى ويشوف شقاعد بسوى بحياته، شوف شقاعد الدنيا تصير فيها، الناس قاعدة تموت دون اثر، اللي يموتون مانعرف عددهم”.

وأضافت غدير سلطان: “من هاللحظة أنا أبي أتوب وما أبي أطلع وجهي نهائيا بعد، كنت وايد مستانسة وابي ادزلكم نيو اللوك اللي سويته.. بس من داخل ماكنت سعيدة، رغم الكومنتات اللي كانت تقلي إنه حيل حلو ويجنن وش حلاتك، بس من داخل ماحس إني سعيدة إنكم تقلولي سعيدة وشذي”.

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