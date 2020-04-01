“كورونا كائن حي عرضت عليه الولاية فرفض وصار سُنياً يقتل الناس”.. “شاهد” أين وصلت الخرافة بهذا المعمم الشيعي

خرج معمم شيعي يهذي مدعياً، أن فيروس كورونا الذي يفتك بالعالم، كائن حي رفض أن يكون شيعياً، وأصبح ناصبياً “سنيّاً” يؤذي الناس.

وأضاف المعمم الشيعي في فيديو رصدته “وطن”، قائلاً :”تبيّن لكم أن أحاديث آل محمد لا تغادر صغيرة ولا كبيرة”.

وتابع: “فيروس كورونا كائن حيّ، فتّاك، عُرضت عليه الولاية فأبى واستكبر وأصبح ناصبياً خبيثاً يؤذي المجتمعات”.

اضرب …. الللللللللهمممممم صليييييييييي

علىىىىىىىىى محمد وااااااليييييي محمااااااااد …. هاي كلش قوية 🤣 pic.twitter.com/JmvZba3GoL — العراق للإحصاء – فريق المندسين (@IraqSurveys) April 1, 2020

واستقبل المغردون مقطع الفيديو معلّقين بالكثير من الردود المستهزئة والمستنكرة لما يقوله المعمم الشيعي، فيما تساءل منهم إن كان هذا المقطع حقيقياً أم لا، أم أنه مجرد مشهد تمثيلي، نظرا لمدى الإسفاف الموجود في المقطع والذي لا يتفق مع أي منطق أو علم أو تفكير، إنما يتعامل بمنهج الخرافة وتغييب العقول.

شاهد ايضاً: لحوم “الخفافيش والكلاب والفئران” تغرق الصين.. أسواقها عادت بكل طاقتها

ههههههههه والله يالله

وين كائن حي 🥴

ما اعرف منين يجيبون هذا الكلام 😜 — صفاء محمد البصراوي (@Uo7y9GpFZQOe6K8) April 1, 2020

هذا فيديو تهكمي صحيح؟ من الممثل؟ — Win-lin (@winlinwcn) April 1, 2020

طيب يعني بس سؤال بس حتى استوعب .. يعني جديات هذا كلامو جد لو شنو؟؟ — حواء اخت اسامة (@Selena112s) April 1, 2020

يُشار إلى أنه و منذ بداية أزمة كورونا بالانتشار في دول العالم، سجّل العراق 51 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس قرابة 804 حالة، كما اتخذت الحكومة العراقية عدة إجراءات وقائية لمحاولة محاصرة الفيروس والحد من خطر انتشاره قدر الإمكان، منها حظر التجوّل وتعطيل الدراسة وإغلاق الأماكن العامة كالمنتزهات والمسارح والمقاهي ودور السينما والمساجد، كما ووقف الرحلات الجوية بشكل كامل.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb