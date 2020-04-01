“كلمة قالها مسؤول وندم عليها”.. “كذبة كورونا” تشعل أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا واستدعاء للسفراء

اشعلت تصريحات باحث فرنسي بشأن مكافحة فيروس كورونا في الجزائر، أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر، حيث وصفت الأخيرة التصريحات ضد السلطات الجزائرية بالكاذبة.

واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي، بعد تصريحات له على قناة حكومية فرنسية بشأن مكافحة فيروس كورونا، قائلةً: “وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم استدعى سفير فرنسا بالجزائر على إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة والقذف، التي طالت الجزائر وسلطاتها في أحد البرامج التابعة لقناة تلفزيونية عمومية (حكومية) فرنسية”.

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الأزمة بدأت عندما استضافت قناة “فرانس 24” الباحث الفرنسي فرانسيس جيلاس، زعم أن السلطات الجزائرية حوّلت مساعدة من الصين لمواجهة الفيروس في الجزائر إلى مستشفى عسكري في العاصمة، وأنه يوجد إهمال للسكان، على حد قوله.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن بوقادوم طلب من سفير فرنسا “نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده، لكون هذه القناة تصرّ على تشويه صورة الجزائر في الوقت، الذي يجب أن تنصبّ كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا”.

وأوضحت أنه تم إبلاغ السفارة الجزائرية في باريس لـ”رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية”.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت قيادة الجيش الجزائري، استعدادها لدعم المنظومة الصحية في البلد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في حال تطلب الوضع ذلك.

جاء ذلك على لسان قائد الأركان بالنيابة، اللواء السعيد شنڤريحة، خلال زيارة للمنطقة العسكرية الأولى، وهي تضم محافظة البليدة جنوب العاصمة الجزائر، وتعد بؤرة الفيروس في البلد.

وقالت وزارة الدفاع: “شنقريحة تفقد الفوج 52 الطبي بالبويرة (تابع للمنطقة العسكرية)، ووقف على آخر الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها كافة مكونات الفوج، تحسباً للتدخل في أي وقت، لإسناد المنظومة الصحية الوطنية في هذا الظرف الصحي الاستثنائي”.

وأوضحت نه “عاين عن كثب مختلف التجهيزات الحديثة والوسائل الطبية التي يحوزها الفوج، على غرار المستشفى الميداني، القادر على التكفل بعدد معتبر من المصابين، في حال تطلب الوضع ذلك”.

وفي آخر إحصائية، سجلت الجزائر 716 إصابة بالفيروس، بينها 44 وفاة، بينما سجلت فرنسا أكثر من 52 ألف إصابة، بينها ما يزيد على 3500 وفاة.

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