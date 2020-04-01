رغم الظروف الصعبة.. “شاهد” عراقيون يبهرون العالم بقناع “ثلاثي الأبعاد” للوقاية من كورونا!

أشاد العديد من النشطاء حول العالم بابتكار فريق عراقي في البصرة لقناع وجه بتقنية “الطباعة ثلاثية الأبعاد”، للوقاية من فيروس كورونا الذي تحول لوباء عالمي.

ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي طوّر متطوعون في مدينة البصرة جنوبي العراق، أقنعة للوجه بنظام الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتقديمها مجاناً للكوادر الطبية، بهدف تغطية النقص في مواد الحماية في بلدهم الذي يواجه تفشياً في فيروس كورونا الجديد.

الفريق المكون من 6 أشخاص قدم تصميماً سريعاً وبسيطاً لقناع وجه كبير من البلاستيك، يمكن استخدامه بسهولة في أي مكان في العالم.

ويعمل القناع المتخصص بحسب مطوريه كدرع يقي مرتديه من سعال أو عطس المريض الذي يتطاير معه رذاذ، كما يفيد في حماية العينين أيضاً.

Gepostet von ‎هادي عبود العطبي‎ am Dienstag, 24. März 2020

رئيس الفريق الذي يعمل في ورشة تصنيع القناع في البصرة، الصيدلاني نوريس عارف، قال إنّ الشركات المصنعة المحلية قدمت المواد الخام اللازمة لطباعة التصميم. ويضيف “الأمر الرئيس في موضوع الوباء هو موضوع الوقاية.

وتابع:”رتبناه بطريقة لا يحتاج لصقا أو أي تفاصيل أخرى. التصميم قابل للتكرار والنشر، هاي الفكرة الرئيسية بموضوع التصميم ماله (الخاص به)”.

ويشار إلى أن عارف يدير مركزاً للابتكار أنشئ بتمويل أميركي وهولندي وألماني، لتطوير مهارات الشباب في المدينة التي تقع جنوب العراق، وبمساعدة باحثين في جامعة البصرة وجمعيات أخرى، تمكن عارف من توزيع أقنعة الوجه مجاناً في أنحاء العراق.

وأضاف:”إحنا شيرنا حتى التصميم ليمكن استخدامه في مدن أخرى من العراق وفي العالم. رأينا إقبالاً على مثل هذه الأقنعة. ولدينا شبكة كبيرة حول العالم تشارك المخترعين الذين بدأوا بنشر تصميماتهم حتى تنفذ محلياً”.

وحتى الأربعاء وصل عدد الإصابات في هذا البلد الذي يعاني أزمة سياسية إلى ٦٩٤ إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات ٥٠ حالة، وتماثل نحو ١٧٠ شخصا للشفاء، بحسب بيانات وزارة الصحة العراقية.

وبينما يؤكد المسؤولون العراقيون على أن الوضع تحت السيطرة، وعلى جاهزيتهم في مكافحة موجات الإصابة القادمة، فإن المستلزمات الطبية المتوفرة تشي بأزمة قد تؤدي بالجهاز الصحي إلى الانهيار وعدم القدرة على مواجهة الضغط الكبير.

وتعتبر أسرة الرعاية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، وأقنعة N95 الوقائية، والقفازات، أهم المستلزمات الطبية في مواجهة، فيروس كورونا، وتعاني عدة دول حول العالم حاليا في توفير هذه المستلزمات، خاصة أجهزة التنفس الاصطناعي.

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