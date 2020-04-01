“همة وطن”.. “شاهد” رجل أعمال أردني شهير يتبرع بربع مليون دينار للحكومة الأردنية وهذه التفاصيل كاملة

ضجّت صفحات التواصل الإجتماعي الأردنية عبر موقع تويتر بصورة شيك تبرّع به أحد أكبر رجال الأعمال الأردنيين للحكومة الأردنية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتناقل نشطاء صورة الشيك والخبر بشكل واسع، حيث يظهر من الشيك قيام رجل الأعمال الشهير “طلال أبو غزالة”، وهو مؤسس ومالك مجموعة طلال ابو غزالة الدولية ورئيس مجلس كل من المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم، بالتبرع بقيمة 250 ألف دينار أردني، لصالح صندوق همة وطن، وذلك لمحاربة وباء كورونا المستجد في البلاد، التي أعلنت تفعيل قانون الدفاع من أجل التصدي لخطر الفيروس.

و في ردود الأفعال المتباينة حول ما جرى، كتب مدون معتز الربيحات: “طلال أبو غزالة يتبرع لصندوق همة وطن ربع مليون بعد ما طلع صرّح قبل فترة أنه معوش”.

وتابع: “يا ريت نبلش في اللي نهبوا البلد أكلوا خيراتها مثل ما تم مهاجمة أبو غزالة”.

طلال ابو غزاله يتبرع لصندوق همه وطن ربع مليون بعد ما طلع صرح قبل فتره أنه معوش

ياريت نبلش في الي نهبوا البلد واكلوا خيراتها

مثل ما تم مهاجمة ابو غزاله #كورونا_الاردن pic.twitter.com/qZnzkOSenD — mutaz alrbehat (@meezo_86) April 1, 2020

أما المغرّد “علي الطراونة” فقال: “طلال أبو غزالة ما سرق ولا نهب، لكن تبرّع وسامح من أساء له”.

وتابع: “معقول الذين هاجموه بقدروا يهاجموا المسؤولين الفاسدين بالاسم زي ما عملوا مع أبو غزالة، أو يسألوا على أبو الراغب عن شركاته في بنما وجزر العذراء، يوسف العيسوي عن ثصره، عبد الله النسور عن المليار اللي اختفى”.

طلال أبو غزالة ما سرق ولا نهب… لكن تبرع و سامح كل من أساء إله.



معقول إلي هاجموه بقدروا يهاجموا المسؤولين الفاسدين بالاسم زي ما عملوا مع أبو غزالة… أو يسألوا علي أبو الراغب عن شركاته في بنما و جزر العذراء، يوسف العيسوي عن قصره، عبدالله النسور عن المليار إلي اختفت. ووو pic.twitter.com/8KMKtESAiL — ِAli AL-TARAWNEH🇯🇴 (@ALI_R_Tarawneh) April 1, 2020

فيما كتبت “هديل البطوش”:” ما شاء الله مبادرة طلال أبو غزالة بالتبرع جاءت بعد إقرار قانون الدفاع الخامس”. و أضافت: “الزلمة قال تيجي مني أحسن ما تيجي غصب عني، ليش ما بادرت من زمان يا أخا العرب”.

https://twitter.com/Happyli48088745/status/124531817241422

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يُشار إلى أن المملكة الأردنية سجلت خمسة حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة والمصابة بالفيروس 274 حالة إصابة، كما وأطلقت السلطات الأردنية قانون الدفاع القاضي بحظر التجول وجملة إجراءات من شأنها الوقاية من خطر انتشار الفيروس في البلاد.