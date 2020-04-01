على طريقة “المسحراتي”.. “شاهد” هذا ما فعله رجال الأمن في الكويت لإقناع المواطنين بالبقاء في المنازل

تفاعل ناشطون كويتيون على مواقع التواصل بشكل كبير مع مقطع فيديو متداول، أظهر لجوء رجال الأمن في الكويت لطريقة جديدة مبتكرة لأجل إقناع المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج للشارع لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

الفيديو المتداول على نطاق واسع أظهر دوريات الأمن وهي تمر في الشارع وتحمل مكبرات صوت وتذيع أغنية على طريقة “أبو طبيلة” أو ما يعرف بـ” المسحراتي”.

شوفو نداء الداخليه اليوم بالكويت بالشوارع pic.twitter.com/3faEo2HF7w — اضحك (@I_9mile) April 1, 2020

وتقول الأغنية في مطلع كلماتها: ” ياللي تحب الكويت خلك مع ولادك ” .

هذا وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، الأربعاء، في الكويت إثر تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 28 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 317.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريحات صحفية، إن 7 حالات شفيت، ليرتفع عدد المتعافين إلى 80.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة بالكويت، إن الإصابات توزعت على 8 حالات مرتبطة بالسفر 3 حالات منها مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران وثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وجميعها لمواطنين كويتيين تحت الحجر المؤسسي، إلى جانب أربع عشرة حالة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر ثلاث حالات منها لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا والمملكة العربية السعودية وثلاث حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان و هذه الحالات الثلاث تحت الحجر الصحي المؤسسي.

و ذكر السند أن هناك ثلاث حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الأردن و أربع حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات تحت التقصي الوبائي وحالة من جنسية بنغلاديش مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي وأشار إلى أن هناك حالة تحت التقصي الوبائي وهي لمقيم من بنغلاديش.