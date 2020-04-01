“اطقهم برا”.. الكويتية حياة الفهد تُهاجم الوافدين وتطالب بطردهم من البلاد وعدم علاجهم من كورونا

طالبة الفنانة والكاتبة الكويتية، حياة الفهد، السلطات الكويتية، بعدم علاج الوافدين في مستشفيات بلادها، مشددةً على أن الكويت غير ملزمة بلاعجهم من فيروس كورونا.

وحسب مقطع فيديو، رصدته “وطن”، قالت الفهد: “بلدانهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم؟، اطلعهم واقطهم برا والله لو اقطهم بالبر”.

وأضافت الفهد: “احنا ملينا ما في مستشفيات، أنا مش ضد الإنسانية لكن احنا وصلنا لمرحلة ملينا خلاص، الكويت ما تتحمل يا جماعة”.

الفنانة حياة الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في مستشفيات بلادها :

"بلدانهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم ؟ اطلعهم واقطهم برا والله لو اقطهم بالبر " pic.twitter.com/3fH8tTp40L — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 31, 2020

وأثارت تصريحات الفنانة الكويتية، استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المغرد زكريا المحرمي: ” في الشدائد يظهر المعدن الحقيقي للإنسان”.

في الشدائد يظهر المعدن الحقيقي للإنسان https://t.co/kWPfJ0JeNy — زكريا المحرمي (@almuharrmi) April 1, 2020

وعلقت المغردة فاطمة بالقول بلهجتها الخليجية: ” الحين ذا صدق ولا كذبة ابريل”.

الحين ذا صدق ولا كذبة ابريل — فاطمة رجب ميكماجوميدوڤا (@mkmgdva) March 31, 2020

وانهالت التعليقات المعبرة عن رفضهم لتصريحات الكاتبة الكويتية، خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها الكويت لمكافحة فيروس كورونا.

روحي روحي احضني الجدران ياعجوز النار كش مالت عليك — طيف (@x1te_) March 31, 2020

والله هالأزمة بينت ناس و بلدان كثيرة ع حقيقتهم — سجى💃 Elissa 💚 (@Sajo_Adnan) March 31, 2020

الحمدلله ان مالها مكان بالسياسه — L. (@071ll) March 31, 2020

الحمدلله ان مالها مكان بالسياسه — L. (@071ll) March 31, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء الكويتي بعد اجتماع استثنائي، أمس الثلاثاء، عن إقرار حزمة الدعم الاقتصادي للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية.

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وأقر المجلس حزمة دعم للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الإجراءات الحكومية المتخذة للحيلولة دون تفشي كورونا، من بينها ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الازمة.

كما تشمل المحافظة على الدعم اللازم للإبقاء على استقرار مستويات أسعار المواد الغذائية والطبية، وتأمين الحد الأدنى من الدخل للعمالة المتضررة، وكذلك تقديم الدعم لرواتب شريحة من أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس في نظام التأمينات الاجتماعية.

كما أقر المجلس مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجيل الأقساط المستحقة، وتقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قروض ميسرة وطويلة الاجل للشركات والعملاء المتضررين.

كما أقر المجلس تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا ” المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين بالفيروس إلى 289 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن الحالات تضمنت: 8 حالات، منها 3 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران، و3 حالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، موضحا أن جميعهم من المواطنين الكويتيين المتواجدين في “الحجر الصحي ” المؤسسي .

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