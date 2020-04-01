هند القحطاني
هند القحطاني
حياتنا

بعد فيديو “حمالات الصدر” .. السعودية هند القحطاني تثير ضجة بمقطع جديدة من الشارع

كتب وطن
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بعد الفيديو الأخير الذي أشعل جدلاً واسعاً، وظهرت فيه بشكل “فاضح” مُستعرضةً صدرها أمام متابعيها، عادت الناشطة السعودية المثيرة للجدل لتثير ضجة بفيديو جديد.

وظهرت هند القحطاني في الفيديو وهي تمارس رياضة المشي في الشارع.

ولم ترتدي “القحطاني” خلال ذلك الكمامة والقفازات، “لأنها لن تقترب من أحد ولن تلمس أحداً.”حسبما قالت

وذكرت في الفيديو أن
وعن ما شجعها على ممارسة الرياضة، قالت “هند” إنه قيام اثنين من جيرانها في السبعينات من العمر بذلك.

وبعد ذلك ظهرت وهي تتراقص على أنغام إحدى الأغنيات.

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وتعرضت على إثر هذا للكثير من الانتقادات حيث رأى المتابعون أنها تظهر الكثير من الجرأة كعادتها.

وكانت “القحطاني” نشرت فيديو إعلاني “مثير” لماركة ملابس، وقد أظهرت صدرها بطريقة فاضحة، الامر الذي دفع المتابعين لشنَ هجوم عليها .

وعلى هذا ردت: “آبي أتكلم عن موضوع الكورسيه اللي لبستها ذاك اليوم للإعلان، الدنيا قامت وما قعدت والأغلبية العظمي انتقدت وقالت كلام غير لائق”.

وأضافت: “يعني تقولون إن إليسا ونجوى كرم وسيرين عبد النور أو نادين نجيم وميريام فارس، هذه وظيفتهم. طب حتى أنا هذه وظيفتي وأصنف نفسي بأني مودرن. أيش دخلكم فيني؟ لو أحد يرسلي ملابس الآن أسويها وأعلن عنها. الحمد لله جسمي كويس وأنفع أكون كذلك”.

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  1. اله يقول

    المشكلة البريد مو مداومين عشان (كارونا) عذي اللي ازعجونا فيها.. والا كان ارسلت لك بعض ملابسي عشان تصلحيلها اعلان.. بس خلاص مع بدايات الدوامات ذكريني بمقطع ثاني زي هذاك الاول اللي تبيني فيه صدرك..
    بس مدري بالنسبة للرجال تقدري تسويلهم اعلان لملابسهم

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