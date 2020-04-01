“شاهد” الكويتية فوز الفهد تستعرض مُقتنيات زوجها الملياردير وتثير موجة غضب واسعة.. درجة حرارة ورطوبة خاصة!

يبدو أن مدونة الموضة الكويتية فوز الفهد تهوى إثارة الجدل دائماً، فما كادت تنتهي من موجة الجدل التي أثارتها حين أعلنت عن جهاز فحص فيروس “كورونا” غير المرخص من وزارة الصحة ببلادها، حتى عادت بفيديو جديد.

ونشرت فوز الفهد عبر حسابها على “سناب شات” فيديو تستعرض خلاله غرفة “السيجار” الخاصة بزوجها عبداللطيف الصراف، وتشرح للجمهور مدى حساسية السيجار الفاخر، والأجهزة المتوفرة بالغرفة لحفظها بدرجة حرارة ورطوبة معينة.

وسخر الجمهور من فوز الفهد، وعلق أحدهم: ” من جد فاضيه تستعرض الحمد لله الذي عافانا كأنه مقتني كتب الحمد لله والشكر”، وكتبت أخرى: “الفعل كتير بهمنا نعرف عن السيجار تاعه وخاصة بهل اوضاع !”، في إشارة أن العالم يعيش الآن رعباً بسبب فايروس “كورونا”، وليس وقت الاستعراض بزوجها ومقتنياته.

وكانت فوز الفهد قد أعلنت ارتباطها برجل الأعمال الكويتي الملياردير عبداللطيف الصراف في حفل زفاف اقتصر على عائلتيهما، ويصغرها بأربعة سنوات، وقليل الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.