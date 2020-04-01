الإماراتي القذر حمد المزروعي يُسيء للفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تصريحها عن الوافدين

استغل المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد عن الوافدين للهجوم عليها والإساءة لها شخصياً .

وأثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا من الكويت.

وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: “إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها”.

كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.

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وقال “المزروعي” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”: ” #حياة_الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في الكويت وتقول لو كان الامر بيدها تحذفهم في البر قمة العنصرية من فنانه خدعت اجيال تباً لكل دموع التمثيل …”.

#حياة_الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في الكويت وتقول لو كان الامر بيدها تحذفهم في البر قمة العنصرية من فنانه خدعت اجيال تباً لكل دموع التمثيل … pic.twitter.com/9DtMBZh3tU — حمد المزروعي (@uae_3G) April 1, 2020

وأثار تصريح حياة الفهد التي تحظى بشعبية كبيرة في دول الخليج، جدلا كبيرا ذ اعتبر مغردون أن آراءها ”لا تمثل آراء الكويتيين” .وفق تعبيرهم

📸تصريح صادم للفنانة الكويتية المعروفة #حياة_الفهد .. لماذا الآن؟!#شاهدوا القصة في هذا الفيديو 👇 pic.twitter.com/k3IS427OZf — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 1, 2020

لكنّ الفنانة الكويتية، خرجت في لقاءٍ ضمن برنامج “تريندنغ” على قناة MBC السعودية، لترد على الهجوم الذي تعرّضت له عقب تصريحاتها حول الوافدين .

وقال حياة الفهد إنها لم تقصد في تصريحاتها دولة معينة، ولا تدري لماذا فُهم المقصود الوافدين من مصر، مشددة على أنها كانت تتحدث عن من أسمتهم “العمالة السائبة”.

وأكدت الفنانة الكويتية أن كلامها كان موجهاً للمخالفين والوافدين، وأنها لا تقصد الناس الذين جاؤوا الى الكويت بعقود عمل.

وجددت التأكيد على أن الدولة لم تعد تحتمل اكثر، قائلةً إن الكويت بلد غير زراعي، وبعض الدولة مثل الأردن قررت وقف تصدير منتجاتها الى الكويت.

وأضافت حياة الفهد: “اللي يفهم كلامي غلط هو حر .. كلامي من باب حرصي على بلدي”.

وشنت الفنانة هجوماً على الفاشنيستات بالكويت، متسائلةً: لماذا لا يتبرعن للناس المحجورين؟؟.

وقالت كان المفروض ان يقمن – الفاشنيستات – بتوزيع أموال ومواد تموينية على المحجورين .

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