الإماراتي القذر حمد المزروعي يُسيء للفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تصريحها عن الوافدين

استغل المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد عن الوافدين للهجوم عليها والإساءة لها شخصياً .
وأثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا من الكويت.
وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: “إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها”.
كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.
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وقال “المزروعي” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”: ” #حياة_الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في الكويت وتقول لو كان الامر بيدها تحذفهم في البر قمة العنصرية من فنانه خدعت اجيال تباً لكل دموع التمثيل …”.
وأثار تصريح حياة الفهد التي تحظى بشعبية كبيرة في دول الخليج، جدلا كبيرا ذ اعتبر مغردون أن آراءها ”لا تمثل آراء الكويتيين” .وفق تعبيرهم
لكنّ الفنانة الكويتية، خرجت في لقاءٍ ضمن برنامج “تريندنغ” على قناة MBC السعودية، لترد على الهجوم الذي تعرّضت له عقب تصريحاتها حول الوافدين .
وقال حياة الفهد إنها لم تقصد في تصريحاتها دولة معينة، ولا تدري لماذا فُهم المقصود الوافدين من مصر، مشددة على أنها كانت تتحدث عن من أسمتهم “العمالة السائبة”.
وأكدت الفنانة الكويتية أن كلامها كان موجهاً للمخالفين والوافدين، وأنها لا تقصد الناس الذين جاؤوا الى الكويت بعقود عمل.
وجددت التأكيد على أن الدولة لم تعد تحتمل اكثر، قائلةً إن الكويت بلد غير زراعي، وبعض الدولة مثل الأردن قررت وقف تصدير منتجاتها الى الكويت.
وأضافت حياة الفهد: “اللي يفهم كلامي غلط هو حر .. كلامي من باب حرصي على بلدي”.
وشنت الفنانة هجوماً على الفاشنيستات بالكويت، متسائلةً: لماذا لا يتبرعن للناس المحجورين؟؟.
وقالت كان المفروض ان يقمن – الفاشنيستات – بتوزيع أموال ومواد تموينية على المحجورين .
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المزروعي يادب السفل امثالكم
كل هالصراخ طالع من حياة الفهد الحمد لله هاي لو كانت حيات الأسد كان شسوت أعوذ بالله من الكبر وقلة العقل
لماذا صرتم تفتقدون المصداقية تصريحات حياة الفهد قمة في العنصرية ولو صدرت من شخص اجنبي في اوربا لقامت الدنيا ولم تقعد
المزروعي كان اشرف منها
وين الإنسانية وحقوق الإنسان يا بنت الكلب هادو الوافدين بيهم طلعتي وانشهرتي انتي وغيرك اما لا تفكري لكويت شهرتك لان جمهورك لايتعدا المية
كل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوابون.
ليش يا جماعة تاخذوا الكلام من جانب واحد “سلبي” ليش ما صدقتوها في تبريرها لما قالت إنها تقصد العمالة السائبه”.
ليش ما تاخذوها من خوفها على نفسها و أحبتها من المرض و الفايروس. ليش تتلفظوا بألفاظ خارجه،
كل إناء بما فيه ينضح.
والله انتوا قذرين انتوا والعنصرية القذرة ام قلب اسود حياة الفهد
فعلاً كلام الرجل منطقي بس بيني وبينك حياة الفهد هذي من كثر التمثيل خلاص عايشه الجو الدراما صارت في دمها يعني ممكن بكره تطلع لك بلقطه ثانية وكلام ثاني تحزن فيه ع الأجانب لاتستغرب ترى يمكنها قاعده تسري فلم.. ههههههه مع انو فعلاً في اجانب كلاب ماتنعطى وجه بس مو كلهم في اجانب جيدين وفي اجانب لقطاء غير مقبولين اطلاقاً..
هو ليس قذر
انما هي القذرة والعنصرية تبا لها ولمن يدعمها
انا اشوف ان كلامها صح واول ناس لازم يخرجوا من كل الدول الخليجيه هم النصابين والمحتالين الأردنيين اولاد القرصنه والنصب والاحتيال وثاني فئه هم الفلسطينيين وثالث فئه هم السوريين كلهم اولاد نصب واحتيال ياليت لو يقلعونهم من كل دول الخليج ويعمل لهم حظر دخول اي بلد خليجي لاأي غرض كان سواء للعمل او للسياحه ماجانا من وراهم غير الفقر والأمراض النفسيه قبل المعنويه زولوا الله ولايردكم
الأوروبيون خير من العرب تعالوا شوفوا العالم الأوربي بيعمل اية مع الناس واتعلموا منهم الإسلام ولعن الله كل من في نفسة ذرة كبرياء