لا يهمه سوى العرش.. ابن سلمان يستكمل مسيرة الاعتقالات “المجنونة” مستغلا انشغال الرأي العام بكورونا

أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين السياسيين في المملكة، تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة بصفوف معارضي ولي العهد محمد بن سلمان، الذي استغل انشغال الرأي العام بأزمة كورونا لاستكمال مخططاته.

الحساب الحقوقي أكد في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن السلطات في المملكة شنت حملة اعتقالات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مستغلة انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بأزمة كورونا.

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تأكد لنا أن السلطات شنت حملة #اعتقالات_جديدة_بالسعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مستغلة انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بأزمة #كورونا.

وقد طالت هذه الحملة عدداً كبيراً من الناشطين في المجال الإعلامي وآخرين، وننشر لكم لاحقاً التفاصيل فور التأكد منها. pic.twitter.com/gBBuGzAVNc — معتقلي الرأي (@m3takl) March 31, 2020

وطالت هذه الحملة بحسب “معتقلي الرأي” عدداً كبيراً من الناشطين في المجال الإعلامي وآخرين.

وفي تغريدة لاحقة أوضح حساب “معتقلي الرأي” أن الاعتقالات طالت الناشط الإعلامي محمد الجديعي، وطالب الدكتوراه ماجد الغامدي، والناشط الإعلامي المعروف منصور الرقيبة وآخرين.

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تأكد لنا أن الناشط الإعلامي المعروف #منصور_الرقيبة هو من بين المعتقلين تعسفياً ضمن #اعتقالات_جديدة_بالسعودية. وجاء الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي في سنابات وتغريدات قديمة. pic.twitter.com/q3j8yhCags — معتقلي الرأي (@m3takl) March 31, 2020

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تأكد لنا أن طالب الدكتوراه الشاب #ماجد_الغامدي (صاحب حساب majed405 على تويتر) هو من بين المعتقلين تعسفياً خلال الحملة التي شنتها السلطات خلال الساعات الماضية.#اعتقالات_جديدة_بالسعودية pic.twitter.com/bb8k63VauW — معتقلي الرأي (@m3takl) March 31, 2020

وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم تورد وسائل الإعلام الرسمية في المملكة أي خبر عن هذه الاعتقالات أو أسباب تنفيذها.

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تأكد لنا أن الناشط الإعلامي #محمد_الجديعي (صاحب حساب jaddo03 على تويتر) هو من بين المعتقلين تعسفياً خلال الحملة التي شنتها السلطات خلال الساعات الماضية.#اعتقالات_جديدة_بالسعودية pic.twitter.com/ZwR8N6Jb0X — معتقلي الرأي (@m3takl) March 31, 2020

وندد حساب “معتقلي الرأي” باستغلال السلطات السعودية أزمة كورونا لشن اعتقالات جديدة، وطالب بوقف ما وصفه بالمهزلة الحقوقية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وباقي معتقلي الرأي.

من جانب آخر، قال الحساب الحقوقي إن السلطات أفرجت عن الشيخ عبد الله السعد وإمام مسجده الذي اعتقل معه، وذلك بعد عشرة أيام من الاعتقال الذي وصف بالتعسفي.

ولفت إلى أنه مع حلول أبريل 2020، يكون قد مر عام تقريبا على اعتقال العديد من الناشطين والصحفيين تعسفيا، ومنهم عبد الله الشهري ورضا البوري وعلي الصفارة وفهد أبا الخيل.

يشار إلى أن السعودية تشهد منذ نوفمبر 2017 موجات من الاعتقالات، طالت في البداية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولاحقا، وسّعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد وأبنائهم وأسرهم.