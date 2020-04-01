لا وجود للنبوءة ولا للكاتب ولا للكتاب.. “شاهد” إعلامي عراقي يكشف عن نبوءة للإمام علي توقع فيها كورونا!

أثار الاعلامي العراقي، نجيب الربيعي، جدلاً واسعاً، في حديثه عن نبوءة توقعها الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، قبل آلاف السنين.

وقال الإعلامي الربيعي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن النبوءة نقلها أبو علي الدبيزي في كتاب “عظائم الدهور” نقلاً عن كتاب “نهج البلاغة”، توقع فيها الإمام علي ظهور فيروس كورونا اليوم.

الإعلامي العراقي نجيب الربيعي يتحدث عن نبوءة الإمام علي بشإن "مرض كورون" والتي نقلها ابو علي الدبيزي في كتاب "عظائم الدهور" نقلا عن كتاب "نهج البلاغة" .. لا وجود لمثل هذه النبوءة او الكاتب او الكتاب. pic.twitter.com/JRkNeadhA6 — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) April 1, 2020

وأضاف الربيعي: “قال الإمام علي عندما تحين العشرون قرون وقرون وقرون يجتاح الدنيا كورون من فعل البشر الظالمون فيميت كبارهم ويستحي صغارهم يخشاه الأقوياء ولا يتعافى منه الضعفاء، يفتك بساكني القصور ولا يسلم منه ولاة الأمور”.

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وتابع: “يتطاير بينهم كالكرات ويلتهم الحلقوم والرئات لاتنفع معه حجامه ويفترس من أماط لثامه، ويصيف السفن ومن فيها وتخلو السحب من راكبيها، تتوقف فيه المصانع ولا يوجد له رادع مبدئه من خفاش الصين وتستقبله الروم بالأنين”.

وأثارت النبوءة التي اذعها الاعلامي العراقي، سخرية واسعة في صفوف المعلقين الذين انتقدوا ما قاله، إذ اجمع المغردين على عدم وجود للنبوءة ولا للكاتب ولا للكتاب الذي تحدث عنه الاعلامي.

“هؤلاء الدجالون علي رضي الله عنه منهم براء”.. هكذا كان أول تعليق على الفيديو

هؤلاء الدجّالين علي رضي الله عنه منهم براء! — ًتركـــي (@1989Turkii) April 1, 2020

وعلق المغرد أحمد بن هادي على الفيديو بالقول: ” كذبوا عليك يا أبا الحسنين رضي الله عنك وأرضاك، من أفصح العرب، ويقول: من فعل البشر “الضالون”!!!! المفترض: الضالين، الحمد لله على نعمة الدين والعقل السليم”.

كذبوا عليك يا أبا الحسنين رضي الله عنك وأرضاك.



من أفصح العرب، ويقول: من فعل البشر "الضالون"!!!!



المفترض: الضالين.



الحمد لله على نعمة الدين والعقل السليم.



اللهم اهد الشيعة، وردهم إليك ردا جميلا.

اللهم أصلح حال المسلمين، واجمعهم على الهدى وسنة سيد المرسلين.



🌹تقديري🌹 — أحمد بن هادي العبدلي الفيفي (@hellofriends_99) April 1, 2020

وعلق عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هذيان الإعلامي العراقي، مستنكرين هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة

كله بيطخ ، وكأن لا أحد يقرأ أو يبحث أو ينقب !! — دخان ونور ونار ورماد (@a_s_abouelkheir) April 1, 2020

مبين اصلا مو كلام للأمام

لا حكمة ولا كلشي🤭 — زنوب (@zynab_98) April 1, 2020

من هذا يبين لك بان القنوات الفضائية لاتشترط الان امكانية الاعلامي الفكرية وامكانياته وانما الكل ماشي بطريقة عشوائية — خليّك بالبيت anana انانا العراقية (@anana_iq) April 1, 2020

وحسب آخر إحصائية في العالم، فقد أصاب فيروس كورونا المستجد، والذي تعتبر مدينة ووهان الصينية مركز ظهوره 178561 إنسان حول العالم، وأدى لوفاة 42388 فيما تعافى من الإصابة به حوالي 861201.

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