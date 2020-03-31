العريس الأردني الذي أقام زفافه في الحجر الصحي يقع بورطة كبيرة والأمن يعتقله لهذا السبب!

وقع العريس الأردني الذي أقام حفل زفافه مؤخراً في الحجر الاحترازي بأحد فنادق منطقة البحر الميت في ورطة كبيرة .

وألقى الأمن الأردني القبض على العريس بعد استقبال ذويه له في أحد مناطق العاصمة عمان وبشكل خالف التعهد الذي وقع عليه والتزم به قبل مغادرته الفندق الذي كان يقيم فيه والمخصص للحجر الصحي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية فإن العريس وذويه قد خالفوا كذلك قانون الدفاع (حالة الطوارئ) المعمول به لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن السلوك الذي اتبعه العريس وذووه أدى إلى القبض عليهم وتوقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص يخالف قانون الدفاع ”حالة الطوارئ“ وذلك باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يتجاوز على القانون.

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد، الأمير حسين، قدموا الأسبوع الماضي هدية لعريسين أقاما حفل زفافهما في الحجر الاحترازي بأحد فنادق منطقة البحر الميت، إثر تعرضهما للتنمر.

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 274 حالة.

وأوضح جابر عبر إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات شفاء 4 حالات من الفيروس في مستشفى الأمير حمزة في عمّان ليغادروا نحو منازلهم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 30.

في سياق ذي صلة، أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء، إغلاق جميع المحال التجاريّة والمنشآت المصرّح لها بفتح أبوابها، وعدم السماح للمواطنين بالتجوّل نهائيّاً، طوال يوم الجمعة المقبل.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الإغلاق سيبدأ من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، ولمدّة 24 ساعة.