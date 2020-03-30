الأميران حسين ومحمد ابنا الأمير طلال بن محمد
الأميران حسين ومحمد ابنا الأمير طلال بن محمد
الهدهد

4 وفيات بفيروس كورونا في الأردن .. إخلاء أميرين ومئات الأشخاص من الحجر الصحي

كتب الأناضول "وطن"
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بدأت السلطات الأردنية، الإثنين، إخلاء عدد من المحجور عليهم صحياً، في فنادق البحر الميت، غربي العاصمة ، ضمن خطوة إلزامية أقرتها لمواجهة انتشار .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن عدد الأشخاص الذين سيغادرون الحجر هو 1934، بينهم الأميران حسين ومحمد بن طلال بن محمد.

وحسب الإجراءات الاحترازية للحكومة، فإن المغادرين للحجر، بما فيهم الأميران، سيدخلون الحجر المنزلي، لمدة أسبوعين.

جدير بالذكر أن قرار الحجر، شمل نحو 6000 شخص، دخلوا عبر مطاراته، عندما تقرر إغلاق الحدود قبل ما يزيد على 14 يوماً، وجرى الحجر عليهم في فنادق بالعاصمة عمان والبحر الميت (غربي العاصمة) والعقبة (جنوباً).

وسجل الأردن حتى صباح الإثنين، 259 إصابة بكورونا، نجم عنها 4 وفيات، فيما تماثل 18 مصاباً للشفاء.

وشهد الأردن ازديادا ملحوظا في أعداد الإصابات بكورونا، ما دفعه لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس القاتل، أبرزها تفعيل قانون “الدفاع” (الطوارئ).

كما فرض “حظر تجوال” مفتوحا أكمل أسبوعه الأول، السبت.

وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة، أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد بشكل كامل.

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