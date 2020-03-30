هذا هو موقف سلطنة عمان من إطلاق صواريخ باليستية على السعودية

قالت سلطنة عمان إنها تتابع باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية.

تتابع السلطنة باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة. (٢/١) — وزارة الخارجية (@MofaOman) March 30, 2020

وأعربت السلطنة عن أسفها العميق لهذه التطورات.

وإذ تعرب السلطنة عن أسفها العميق لهذه التطورات، لتأمل من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. (٢/٢) — وزارة الخارجية (@MofaOman) March 30, 2020

وقال بيان لوزارة الخارجية العمانية إن السلطنة تأمل من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

والأحد، أعلن “الحوثيون”، في بيان نشرته قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة، تنفيذ “أكبر عملية عسكرية في العمق السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، استهدفت عددا من الأهداف الحساسة في الرياض، وجازان، ونجران، وعسير”.

وذكرت الجماعة، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة والنوعية خلال الأيام المقبلة.

وجاء إعلان “الحوثيين” بعد ساعات من إعلان “التحالف العربي”، في بيان، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتها الجماعة من اليمن وتدميرهما في سماء الرياض وجيزان (جنوب)، دون تسجيل خسائر بالأرواح.

والإثنين، أعلن “التحالف العربي”، إطلاق “عملية عسكرية نوعية”؛ لتدمير أهداف عسكرية تتبع لجماعة “الحوثيين”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال التحالف، إن “العملية العسكرية تأتي لتحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين”.

وأضاف أنه “اتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية”.