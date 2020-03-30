“بيّض الله وجوهكم يا النشامى”.. “شاهد” ماذا فعل الأردنيون مع هذا القطري الذي حُجر بالمملكة

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر مقطع فيديو لمواطن قطري يُشيد بالمملكة الأردنية وأهالي الأردن في المعاملة والاحتضان له في ظل حالة حظر التجوّل المفروضة بالمملكة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قول المواطن القطري: “يا جماعة انا صارلي فترة بالأردن، بعد الحظر الذي صار، انا رجل عندي كلمة بحق رجال الأردن.

وتابع: “بيّض الله وجهكم، يعلم الله الذي نفسي بيده، انه كل يوم يأتيني اتصالات، كل شخص منهم يسأل، ناقصكم شيء، محتاجين شيء؟ بيوتنا موجودة وسياراتنا موجودة، وكل شي تريدونه موجود واعتبروا أنفسكم في بلدكم عند أهلكم.

وأضاف: “ما هو غريب على شعب النشامى المواقف الطيبة، بيّض الله وجهكم منا إلى طول المدى، اقولها بإسمي وبإسم كل قطري موجود على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، بيّض الله وجوهكم يا أهل الأردن”.

شهادة ضيف قطري بديار النشامى بحق الاردن واهله .. شهادة نعتز بها ونقول ياحياكم وانتم صحاب البيت

صح لسان من قال الضيف ان اقبل امير وان قعد اسير وان قام شاعر 🇯🇴🇶🇦🌷 pic.twitter.com/W5zC3m3Ham — Raed tayyebرعد الطيب (@raed_tayyeb) March 30, 2020

واستقبل مغردون مقطع الفيديو الخاص بالمواطن القطري بإشادة واستحسان، حيث قال المغرد القطري “محمد السعدي”: ” ‏‎كنت في الاردن قبل شهر وقبلها بأربع أشهر، ماحسيت بالغربه، بالعكس حسيت اني بين اهلي وناسي”. وأضاف: “والنعم باهل الاردن والله”.

كنت في الاردن قبل شهر وقبلها باربع اشهر

ماحسيت بالغربه بالعكس حسيت اني بين اهلي وناسي.والنعم باهل الاردن والله — د.محمد السعدي🧻🧴😷 (🏠) (@DRMOHDALSA3DI) March 30, 2020

فيما قال مغرد أردني آخر: “‏‎بين اهلك وناسك، وامانة الله عليك اذا تحتاج أي شي أو ينقص أي شي عليك، احنا جاهزين. وتابع: ” وانت ما تعتبر ضيف، انت من “عظام الرقبه”

بين اهلك وناسك، وامأنه الله عليك اذا تحتاج اي شي او ينقص اي شي عليك، احنا جاهزين. وانت ما تعتبر ضيف، انت من "عظام الرقبه". الله يحميك 🇯🇴 🇶🇦 ❤️ — 𝗠o 𝗔𝗹 𝗔𝗯𝗮𝗱𝗶 (@4M03AB) March 30, 2020

وقال ثالث: “‏‎هذا طبع عنا ‎الاردنيين، مهو منة ولا تحميل جمايل”.

و تابع: “إحنا اردنيين عايشين في ‎قطر يعلم الله إنه بدون أي إتصال يصلنا كل ما نحتاجه من حاجات بيوتنا”.

هذا طبع عنا #الاردنيين

مهو منه ولا تحميل جمايل

وإحنا اردنيين عايشين في #قطر يعلم الله إنه بدون أي إتصال يصلنا كل ما نحتاجه من حاجات بيوتنا

بارك الله في #الأردن

بارك الله في #قطر — aim_sale2020 (@ASale2020) March 30, 2020

يُشار إلى أن المملكة الأردنية سجّلت أربع حالات وفاة بسب فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 259 حالة إصابة، بعد تسجيل 13 إصابة جديدة أمس الأحد.

فيما كانت السلطات الأردنية قد أعلنت حظراً للتجول في كافة أرجاء المملكة منذ مطلع الأسبوع الماضي، فيما أطلق “عمر الرزاز” رئيس الوزراء الأردني قرار الدفاع رقم 3 القاضي بتشديد العقوبات بحق كل المخالفين لحظر التجوّل والحجر المنزلي وقرارات السلطات الأردنية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.