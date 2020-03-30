“بيّض الله وجوهكم يا النشامى”.. “شاهد” ماذا فعل الأردنيون مع هذا القطري الذي حُجر بالمملكة
تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر مقطع فيديو لمواطن قطري يُشيد بالمملكة الأردنية وأهالي الأردن في المعاملة والاحتضان له في ظل حالة حظر التجوّل المفروضة بالمملكة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قول المواطن القطري: “يا جماعة انا صارلي فترة بالأردن، بعد الحظر الذي صار، انا رجل عندي كلمة بحق رجال الأردن.
وتابع: “بيّض الله وجهكم، يعلم الله الذي نفسي بيده، انه كل يوم يأتيني اتصالات، كل شخص منهم يسأل، ناقصكم شيء، محتاجين شيء؟ بيوتنا موجودة وسياراتنا موجودة، وكل شي تريدونه موجود واعتبروا أنفسكم في بلدكم عند أهلكم.
وأضاف: “ما هو غريب على شعب النشامى المواقف الطيبة، بيّض الله وجهكم منا إلى طول المدى، اقولها بإسمي وبإسم كل قطري موجود على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، بيّض الله وجوهكم يا أهل الأردن”.
واستقبل مغردون مقطع الفيديو الخاص بالمواطن القطري بإشادة واستحسان، حيث قال المغرد القطري “محمد السعدي”: ” كنت في الاردن قبل شهر وقبلها بأربع أشهر، ماحسيت بالغربه، بالعكس حسيت اني بين اهلي وناسي”. وأضاف: “والنعم باهل الاردن والله”.
فيما قال مغرد أردني آخر: “بين اهلك وناسك، وامانة الله عليك اذا تحتاج أي شي أو ينقص أي شي عليك، احنا جاهزين. وتابع: ” وانت ما تعتبر ضيف، انت من “عظام الرقبه”
وقال ثالث: “هذا طبع عنا الاردنيين، مهو منة ولا تحميل جمايل”.
و تابع: “إحنا اردنيين عايشين في قطر يعلم الله إنه بدون أي إتصال يصلنا كل ما نحتاجه من حاجات بيوتنا”.
يُشار إلى أن المملكة الأردنية سجّلت أربع حالات وفاة بسب فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 259 حالة إصابة، بعد تسجيل 13 إصابة جديدة أمس الأحد.
فيما كانت السلطات الأردنية قد أعلنت حظراً للتجول في كافة أرجاء المملكة منذ مطلع الأسبوع الماضي، فيما أطلق “عمر الرزاز” رئيس الوزراء الأردني قرار الدفاع رقم 3 القاضي بتشديد العقوبات بحق كل المخالفين لحظر التجوّل والحجر المنزلي وقرارات السلطات الأردنية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.