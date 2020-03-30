لجين الهذلول تفضح ابن سلمان وتكشف عن “كارثة” داخل معتقلات السعودية وهذا ما طلبته من وزارة الصحة

نشرت علياء الهذلول، شقيقة المعتقلة السعودية لجين الهذلول، تغريدة فضحت فيها تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المعتقلات السعودية.

وكتبت علياء الهذلول، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أختي لجين إنسانة رائعة، طلبت من إدارة السجن رفع اقتراح لوزارة الصحة كي تعمل كمتطوعة في السجون خلال هذه الأزمة”. في إشارة إلى تفشي الفيروس داخل السجون وسط تكتم السلطات السعودية.

أختي لجين إنسانة رائعة.



طلبت لجين من إدارة السجن رفع اقتراح لوزارة الصحة كي تعمل كمتطوعة في السجون خلال هذه الأزمة.



أصيلة يا لجين 🥰🥰🥰🇸🇦🇸🇦🇸🇦 — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) March 29, 2020

وكانت علياء الهذلول دعت إلى إطلاق سراح المعتقلين في السجون السعودية، قبل الكارثة حسب ما قالت، مشيرة إلى أنه إذا انتشر وباء الكورونا في السجون السعودية، فستتعرض الى عزلة إضافية على الساحة الدولية. قمة مجموعة العشرين عن بعد، كانت شاهدا ع ضعف الموقف السعودي ع الساحة الدولية.

إذا انتشر وباء الكورونا في السجون السعودية، فستتعرض الى عزلة إضافية على الساحة الدولية. قمة مجموعة العشرين عن بعد، كانت شاهدا ع ضعف الموقف السعودي ع الساحة الدولية.



أطلقوا سراح المعتقلين #قبل_الكارثة واكسبوا تعاطف الناس. — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) March 27, 2020

وتؤكد التغريدة ما يجري تداوله إعلامياً بشأن تفشي فيروس كورونا في السجون السعودية وخاصة بين معتقلي الرأي، الأمر الذي ترفض السلطات السعودية الاعتراف به.

والهذلول ناشطة سعودية درست الأدب الفرنسي في بريطانيا، وكانت أول من طالب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، حيث جرى اعتقالها عام 2018 ضمن حملة محمد بن سلمان ضد مناهضيه، فيما تعرضت لألوان من التعذيب داخل السجون.

وفي وقت سابق، أفرجت السلطات السعودية عن عشرات السجناء المخالفين لنظام الإقامة والعمل من سجن الشميسي، فيما تجاهلت إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين يعانون من ظروف صحية حرجة نتيجة التعذيب والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية وعدم توفر أدنى معايير النظافة.

وحسب منظمات دولية، فإن خطر انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين في السجون السعودية أصبح أمراً محتملاً وسط حالات الاشتباه التي تهدد الكثير من المرضى والمسنين والأطفال، خاصة وأن المعتقلين يعيشون ظروفاً تنعدم فيها الشروط الصحية، مما يجعل فرصة انتقال العدوى بينهم مرتفعة.

وفي وقت سابق، تحدثت منظمة القسط عن الاكتظاظ الشديد في السجون السعودية وافتقارها للنظافة. حيث ينتشر التعذيب والمعاملة القاسية.