نفذ هذه “المؤامرة” مع أمير قطر.. كاتب سعودي يوجه اتهاماً خطيراً للسلطان هيثم بن طارق والشاهين يُخرسه

وجه الكاتب السعودي ماهر محمد البواردي، المعروف بتطبيله لنظام ولي العهد محمد بن سلمان، اتهامات خطيرة لسلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، متهماً إياه بتنفيذ مؤامرة مع أمير قطر تميم بن حمد.

وقال البواردي، في سلسلة تغريدات على تويتر رصدتها “وطن”: “بينما تنشغل كل دول العالم وتوظف كل قدراتها المالية والبشرية لمكافحة أخطر وباء عرفته البشرية في هذه الألفية، وهدأت كل حروب العالم ومشاكلها وأصبح الجميع يبحث عن علاج وشفاء من كورونا، أطلقت إيران صواريخ بالستية على الرياض وجازان ليس لشيء وإنما هو دين الفرس القديم”.

بينما تنشغل كل دول العالم وتوظف كل قدراتها المالية والبشرية لمكافحة أخطر وباء عرفته البشرية في هذه الألفية.. وهدأت كل حروب العالم ومشاكلها.. وأصبح الجميح يبحث عن علاج وشفاء من كورونا .. أطلقت إيران صواريخ باليستية على الرياض وجازان.. ليس لشيء وإنما هو دين الفرس القديم1️⃣ — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) March 29, 2020

وقال البواردي: “بإثارة الفتن والقلاقل، التاريخ القديم يسجل تلك الممارسات وخاصة أوربا، سيناريو متشابه يفوق عمره الألفي عام، في وقت تئن ايران من وطأة فيروس كوفيد١٩.. وتساقط وفيات لديهم على مدار الساعة وهذا لا يسبب قلق للفئة المسيطرة، فالولي الفقيه هو زعيم مجوسي غير عباءته ليبدو إسلامي”.

بإثارة الفتن والقلاقل. التاريخ القديم يسجل تلك الممارسات وخاصة أوربا.. سيناريو متشابه يفوق عمره الألفي عام. في وقت تئن ايران من وطأة فيروس كوفيد١٩.. وتساقط وفيات لديهم على مدار الساعة وهذا لايسبب قلق للفئة المسيطرة. فالولي الفقيه هو زعيم مجوسي غير عباءته ليبدو إسلامي2️⃣ — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) March 29, 2020

وأضاف البواردي: “وفي قطر هناك حاقد عجوز لايزال يعيش في نرجسية أنه عنصر مؤثر في العالم ووظف كل ثروة قطر ولايزال للهجوم على السعودية، كان يدعي السيادة طوال عشرين سنة بعد مواجهته بسياسته الخاطئة، ولكنه رضخ للفرس والترك ولبس البردعة لهم، آملاً منهم إسقاط النظام في السعودية، يعينه”، وفق تعبيره.

وفي قطر هناك حاقد عجوز لايزال يعيش في نرجسية أنه عنصر مؤثر في العالم ووظف كل ثروة قطر ولايزال للهجوم على السعودية.. كان يدعي السيادة طوال عشرين سنة بعد مواجهته بسياسته الخاطئة. ولكنه رضخ للفرس والترك ولبس البردعة لهم.. آملاً منهم إسقاط النظام في السعودية.. يعينه3️⃣ — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) March 29, 2020

وتابع زاعماً: “في التخطيط والتفكير بشارة والذي يضع مصلحة إسرائيل في كل ما تفعله قطر وبمالها، الثلاثاء الماضي صنعوا قضية النيابة في تركيا ضد متهمي القنصلية وغنوا فيها بحمامهم يطربهم صداه ويمتعنا غبائهم. ودخلت وكالات عزمي الحقوقية على الخط كذلك”.

في التخطيط والتفكير بشارة والذي يضع مصلحة إسرائيل في كل ما تفعله قطر وبمالها. الثلاثاء الماضي صنعوا قضية النيابة في تركيا ضد متهمي القنصلية وغنوا فيها بحمامهم يطربهم صداه ويمتعنا غبائهم. ودخلت وكالات عزمي الحقوقية على الخط كذلك4️⃣ — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) March 29, 2020

وأكمل مزاعمه: “بذات التوقيت نقلت طائرة قطرية لطهران بعض المال لكي لا يسقط النظام ويتهاوى بسبب كورونا، ونقلت ذات الطائرة صواريخ لم تكن جاهزة الى لبنان لاستلام أجهزة التوجيه لها وعادت بها للدوحة وصدر بيانهم انها شحنة أغنام، مطار بيروت تحت إدارة حزب الله، لا يوجد قانون”.

بذات التوقيت نقلت طائرة قطرية لطهران بعض المال لكي لايسقط النظام ويتهاوى بسبب كورونا.. ونقلت ذات الطائرة صواريخ لم تكن جاهزة الى لبنان لإستلام أجهزة التوجيه لها وعادت بها للدوحة ( وصدر بيانهم انها شحنة أغنام) مطار بيروت تحت ادارة حزب الله. لايوجد قانون 5️⃣ — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) March 29, 2020

واستطرد: “وصلت الصواريخ للدوحة وتبقى نقلها بشكل سري، قامت طائرة قطرية بنقل مواطنين بحرينيين من طهران للدوحة ومنها لمسقط، وتركتهم هناك، وهم بمثابة التغطية. سربوا مقطع لسيدة بحرينية تشتكي وتئن انها لم تستطع العودة للبحرين”.

وصلت الصواريخ للدوحة وتبقى نقلها بشكل سري.. قامت طائرة قطرية بنقل مواطنين بحرينيين من طهران للدوحة ومنها لمسقط.. وتركتهم هناك.. وهم بمثابة التغطية. سربوا مقطع لسيدة بحرينية تشتكي وتئن انها لم تستطع العودة للبحرين6️⃣ — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) March 29, 2020

وأكمل: “مع العلم أن السلطات البحرينية لم تطلب منهم، الصواريخ وصلت لمسقط، ومن هناك سهل إدخالها إلى اليمن بالمال تستطيع شراء أي شيء وكان المال في كل الأحوال قطرائيلي (سبب التسمية هو أن قطر تنفذ سياسة إسرائيل)”، وفق قوله.

مع العلم أن السلطات البحرينية لم تطلب منهم. الصواريخ وصلت لمسقط. ومن هناك سهل إدخالها. الى اليمن.. بالمال تستطيع شراء أي شيء.. وكان المال في كل الأحوال قطرائيلي ( سبب التسمية هو أن قطر تنفذ سياسة إسرائيل) 7️⃣ — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) March 29, 2020

وقال الكاتب السعودي: “في خلال الاشهر الماضية لم يرسل الحوثي صاروخاً واحدًا بسبب العقوبات ولكن برحلات كورونا القطرية استطاعوا تهريب مالا يقل عن ٢٠ صاروخ، (تقدير شخصي)، وفي ذات الوقت يرسل حمد بن جاسم تغريدات هدنة الساحرة التي لا يأمنها حتى إبليس”، وفق اداعاءته.

في خلال الاشهر الماضية لم يرسل الحوثي صاروخاً واحدًا بسبب العقوبات.. ولكن برحلات كورونا القطرية استطاعوا تهريب مالا يقل عن ٢٠ صاروخ..( تقدير شخصي). وفي ذات الوقت يرسل حمد بن جاسم تغريدات هدنة الساحرة التي لا يأمنها حتى إبليس. 8️⃣ — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) March 29, 2020

وقال: “ذات المسرحية تتكرر، في كل حين، الصواريخ تم اسقاطها، والهدف ليس تسجيل انتصار في جولة أو معركة، يعتقدون في قطر أنهم يستنزفون السعودية، ولكن عليهم الحذر، فقد لا يطول الصبر”.

ذات المسرحية تتكرر.. في كل حين.. الصواريخ تم اسقاطها.. والهدف ليس تسجيل انتصار في جولة أو معركة.. يعتقدون في قطر أنهم يستنزفون السعودية.. ولكن عليهم الحذر.. فقد لا يطول الصبر.. حفظ الله السعودية وقيادتها وأهلها9️⃣🔚 — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) March 29, 2020

وتصدى المغرد العُماني الشهير “الشاهين” لخزعبلات الكاتب السعودي، ملقناً إياه درساً قاسياً في الاخلاق بعد تطاوله على السلطان هيثم بن طارق وأمير قطر.

وقال “الشاهين” في رده الملجم لـ” البواردي”.. ” مساء الخير أخ ماهر ومساء الجهل والخيبة وتلف خلايا المخ والمخيخ لكل من قرأ تغريداتك فصدقها وآمن بها. وانه حتماً لأمر عجيب أن تقف البشرية صفاَ واحداً أمام عدو بيولوجي مشترك في حين يبحث امثالك عن عدو وهمي فينسج حوله الأكاذيب والبدع “.

مساء الخير أخ ماهر ومساء الجهل والخيبة وتلف خلايا المخ والمخيخ لكل من قرأ تغريداتك فصدقها وآمن بها. وانه حتماً لأمر عجيب أن تقف البشرية صفاَ واحداً أمام عدو بيولوجي مشترك في حين يبحث امثالك عن عدو وهمي فينسج حوله الأكاذيب والبدع



كفرد بشري يحترم قيمة العقل،، اسمح لي ببيان بعض،، https://t.co/Ea560N4c6n — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) March 29, 2020

وانتقد الشاهين محاولة البواردي “استحمار” متابعيه- حسب قوله- قائلاً له :” – أولاً،، سبق لنا بيان أن امثالك حاولوا ويحاولون استغلال قضية الأخوة والاخوات البحرينيين المستضافين في بلدهم عمان نتيجة تعليق الرحلات. في حين اتجهت عبارات الشكر وألسنة الدعاء لعمان وقطر قام اقرانك بمحاولة تقزيم الجهود ونكران الجميل “.

الأمور التي حاولت بها استحمار متابعيك

وذلك شأنهم

– أولاً،، سبق لنا بيان أن امثالك حاولوا ويحاولون استغلال قضية الأخوة والاخوات البحرينيين المستضافين في بلدهم عمان نتيجة تعليق الرحلات. في حين اتجهت عبارات الشكر وألسنة الدعاء لعمان وقطر قام اقرانك بمحاولة تقزيم الجهود ونكران الجميل — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) March 29, 2020

وزاد الشاهين ..” ونرفض بكل شكل من الأشكال وبكل صورة من الصور أن يتم تحويل الأزمة العابرة للأشقاء البحرينيين في مطار مسقط إلى أكاذيب سافرة ينسج امثالك حولها الأكاذيب. فالبحرين أمنا.وبيتنا. وعزنا وفخرنا. بكل فرد فيها. كل عماني يعرف ذلك جيداً وغاب ذلك عن ذهنك فلا تدس السم بالعسل “.

ونرفض بكل شكل من الأشكال وبكل صورة من الصور أن يتم تحويل الأزمة العابرة للأشقاء البحرينيين في مطار مسقط إلى أكاذيب سافرة ينسج امثالك حولها الأكاذيب. فالبحرين أمنا.وبيتنا. وعزنا وفخرنا. بكل فرد فيها. كل عماني يعرف ذلك جيداً

وغاب ذلك عن ذهنك

فلا تدس السم بالعسل — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) March 29, 2020

ثانياً والكلام للمغرد العماني “الشاهين”.. “استخف أمثالك بالعقلية والذكاء اليمني القادر على التكيف مع الموارد و الأهداف فتناسيتم أن الشعوب تحت الحصار تبدع وتنتج ولكم في ألمانيا و اليابان مثلاً وعبرة طائراتنا لا تطير لليمن الا لإنقاذ الأرواح واسألهم اما الصواريخ فلها الف منفذ ومنفذ (عضو في التحالف) واسأل تقرير الأمم المتحدة عن ذلك “.

ثانيا،، استخف أمثالك بالعقلية والذكاء اليمني القادر على التكيف مع الموارد و الأهداف

فتناسيتم أن الشعوب تحت الحصار تبدع وتنتج

ولكم في ألمانيا و اليابان مثلاً وعبرة



طائراتنا لا تطير لليمن الا لإنقاذ الأرواح

واسألهم

اما الصواريخ فلها الف منفذ ومنفذ (عضو في التحالف) واسأل تقرير — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) March 29, 2020

وختم الشاهين رده الذي ألجم الكاتب السعودي قائلاً له :” أزمة عالمية كهذه قربت الشعوب واذابت الفوارق والحدود لربما كان عليكم لزاماَ التحلي بأخلاقيات المجتمع السعودي التي تسابقت لرفادة حجاج بيت الله من زمن سيدنا إبراهيم. بدل من أن تكون صوتاً نشاذاً لا ينطق الا بالهوى نكتفي بالانذار الشفوي “.

الأمم المتحدة عن ذلك



في الختام

أزمة عالمية كهذه قربت الشعوب واذابت الفوارق والحدود

لربما كان عليكم لزاماَ التحلي بأخلاقيات المجتمع السعودي التي تسابقت لرفادة حجاج بيت الله من زمن سيدنا إبراهيم. بدل من أن تكون صوتاً نشاذاً لا ينطق الا بالهوى



نكتفي بالانذار الشفوي لكم هذه المرة🦅 — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) March 29, 2020

وتختلف هذه المزاعم بما هو معروف عن سلطنة عُمان باتخاذها الحياد في قضايا دول العالم، بحيث تلعب دور الوسيط بين أي طرفي نزاع، وكان لها دوراً في الأزمة الخليجية عبر تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

ورفضت سلطنة عُمان إبان عهد الراحل السلطان قابوس أن تكون جزءاً من الحصار المفروض على قطر، والذي شنته عدد من الدول الخليجية ومصر قبل عدة أعوام، فيما تواصل السلطنة مساعيها لحل الخلاف.

يذكر أن العاصمة السعودية الرياض تعرضت أمس لقصف صاروخي من زادت جماعة الحوثي اليمنية موقف النظام السعودي الذي يعاني أزمة غير مسبوقة في تاريخه بسبب كورونا، سوء باستهداف وقصف أهداف حساسة في العاصمة السعودية الرياض وعدد من المدن الأخرى عبر صواريخ موجهة وطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع: “تنفيذا لوعد قائد الثورة، وتدشينا للعام السادس من الصمودِ وردا على تصعيد تحالف العدوانِ الجوي خلال الأيامِ الماضية، نفذت قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى أكبر عملية عسكرية نوعية في بداية العامِ السادسِ استهدفت عمق العدو السعودي”.

وأوضح “سريع” أن “العملية العسكرية المشتركة للقوة الصاروخية وسلاحِ الجو المسير استهدفت عددا منَ الأهداف الحساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض بصواريخ “ذوالفقار”، وعدد من طائرات “صماد 3”.

وتابع أن “العملية العسكرية الكبرى استهدفت كذلك عدداً من الأهداف الاقتصادية والعسكرية في جيزان ونجران وعسير، بعدد كبيرٍ من صواريخِ بدر وطائرات قاصف 2K”.

كما توعد متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين، “النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة اذا استمر في عدوانه وحصاره على اليمن”، مشيرا إلى أن “القوات المسلحة ستكشف عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة والنوعية خلال الأيامِ المقبلة”.