فجر السعيد تشعل نار الفتنة وهذا ما قالته عن الكويتيين والمصريين والادوات التي لا تعلم من يستخدمها!

واصلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اشعال نار الفتنة بين الكويتيين والمصريين وذلك عبر تغريداتها المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت فجر السعيد تغريدة رصدتها “وطن”، إن هناك أدوات لا أعلم من يستخدمها ويمولها ولكنها تقوم بدورها بجودة عالية المستوى وهي بث الفتنه في الكويت بين الكويتيين والوافدين بمختلف جنسياتهم والمصريين بالذات”.

وأضافت السعيد: “وذلك لأنهم الأكثر بروزاً في المجتمع ومشاركه في مختلف القطاعات الحيوية في البلد من عامل الى طبيب، {والفتنة أشد من القتل}”.

هناك ادوات لا اعلم من يستخدمها ويمولها ولكنها تقوم بدورها بجوده عاليه المستوى وهي بث الفتنه في #الكويت بين الكويتيين والوافدين بمختلف جنسياتهم والمصريين بالذات لأنهم الأكثر بروزاً في المجتمع ومشاركه في مختلف القطاعات الحيويه في البلد من عامل الى طبيب … {والفتنة أشد من القتل} — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 30, 2020

ورد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة السعيد، وقال أحمد الأزهري: “لو عرفتي مين اللي غرضه الهيمنة والسيطرة علي دول الخليج وان ما يكون في دول خليج من أساسه”.

وأضاف الأزهري: “مين اللي قال امن الخليج خط احمر وقال مسافة السكة حتعرفي من اللي صاحب اجندة وتمويل بث الفتنة وتوتر العلاقة بين مصر والكويت وبين السعودية والكويت من ناحية اخري”.

لو عرفتي مين اللي غرضه الهيمنة والسيطرة علي دول الخليج وان مايكون في دول خليج من اساسه . ومين اللي قال امن الخليج خط احمر وقال مسافة السكة حتعرفي من اللي صاحب اجندة وتمويل بث الفتنة وتوتر العلاقة بين مصر والكويت وبين السعودية والكويت من ناحية اخري — أَحمد الأزهري (@ahmmedalazhary) March 30, 2020

وعلقت المغردة هبة إبراهيم بالقول: “أتمنى من المصريين الشرفاء لا يردون على من يتطاول علي مصر في الكويت انت جاي هذة البلد فترة عمل فقط وليست بلدك اعمل واذا ما حبيت البلد ارحل واترك اهلها يديرونها ولكن اترك بصمه في عملك وهم من نفسهم راح يعرفون قيمتك”.

اتمني من المصريين الشرفاء لا يردون علي من يتطاول علي مصر في الكويت انت جاي هذة البلد فترة عمل فقط وليست بلدك اعمل واذا ما حبيت البلد ارحل واترك اهلها يديرونها ولكن اترك بصمه في عملك وهم من نفسهم راح يعرفون قيمتك — Heba Ebrahim (@HebaEbr19161386) March 30, 2020

وقال حساب باسم سجاد العراقي: ” طباخ السم يتذوقه، أبو المثل يكول حبيت اذكرج شلون جنتي تبثين سمج بين العراقيين”.

طباخ السم يتذوقه

ابو المثل يكول

حبيت اذكرج شلون جنتي تبثين سمج بين العراقيين — سجاد العراقي (@g6L2bxw0m6HT4G1) March 30, 2020

يذكر أن فجر السعيد تواصل منذ مدة التحريض وبث الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومهاجمة معارضي الأنظمة الخليجية وتحديداً السعودية والإمارات، ومن المعروف عنها التطبيل لنظامي آل سعود وآل نهيان.