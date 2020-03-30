إعلام ابن سلمان أصبح مثيرا للشفقة.. “عكاظ” تتهم أردوغان بنشر كورونا في أوروبا بمساعدة داعش

وصل الإعلام السعودي لدرجة غير مسبقوة من استحمار متابعيه دفعته لنشر قصة من نسج خياله، حيث اتهمت صحيفة سعودية شهيرة تدار من داخل الديوان الملكي تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بنشر فيروس كورونا المستجد في أوروبا بمساعدة تنظيم “داعش” الإرهابي.

صحيفة “عكاظ” وفي مقال تحت عنوان “هل نشر السفاح أردوغان كورونا في أوروبا”، زعمت أن الرئيس التركي أردوغان نشر كورونا في أوروبا عن سابق عمد وإصرار.

مستوى عجيب من الجهالة والنذالة في إعلام #السعودية هذه الأيام، وصل حد اتهام #أردوغان بنشر #كورونا في أوروبا عن سابق عمد وإصرار، واتهام المهاجرين السوريين المظلومين بأنهم دواعش!! فهل يستمر القتلة الفشلة في #الرياض بالتستر على عوراتهم بالكذب والبهتان؟! pic.twitter.com/j2chskuGSY — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) March 30, 2020

واتهم محمد الساعد كاتب المقال المثير للشفقة المهاجرين السوريين المظلومين بأنهم دواعش، وأن أردوغان استغلهم لنشر الفيروس في أوروبا مع سبق الإصرار والترصد.

وقال “الساعد” في مقاله مهاجما أردوغان:”الإنسان بالنسبة له ليس سوى سلعة في سوق النخاسة السياسية، لنتابع السيناريو الأسوأ الذي ارتكبه الرئيس التركي رجب أروغان وطاقمه السياسي والاستخباراتي في حق الإنسان الأوروبي، حيث جاء الأسبوع الثاني من يناير 2020 حاملا معه الوباء إلى تركيا كونها ملتقى للرحلات القادمة من الشرق باتجاه أوروبا، انتشر المرض أولا في البؤر السياحية والملاهي الليلية وعلب الدعارة، وعلى الرغم من ارتفاع الأصوات والتحذيرات إلا أن السلطات التركية رفضت تعليق الطيران مع الصين، وماطلت في إلغاء الرحلات الجوية بينها وبين عواصم أوروبا، وبقيت تستقبل السياح الصينيين وتنقلهم بطائراتها بعد ذلك إلى العالم.”

وزعم الكاتب السعودي أن فتح أردوغان الحدود أمام المهاجرين السوريين كان تحضيرا منه لنقل الوباء إلى أوروبا، ليس عن طريق الطيران فحسب، بل بأيدي المهاجرين السوريين -الأبرياء- الذين دفعهم تحت تهديد السلاح والملاحقات الأمنية وإلغاء حق الإقامة ومنع العمل وإنهاء تصاريح محلاتهم التجارية للخروج إلى الحدود التركية مع أوروبا، حسب زعمه.

وأضاف ليحبك قصته الفضائية المزعومة:”في 15 مارس أي بعد أسبوعين من وصول 20 ألف لاجئ سوري إلى أوروبا -بينهم الآلاف من تنظيم داعش الذين حولهم أردوغان من حمل المتفجرات إلى حمل فايروس «كورونا»-، أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ، لتتبعها فرنسا وإسبانيا وألمانيا، كانت تتساقط واحدة تلو الأخرى تحت أقدام المرض القاتل.”

من جانبها رد حساب “الرادع التركي” الشهير على تويتر على مزاعم صحيفة “عكاظ” ليكشف مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن مئات الإصابات في تركيا سُجلت في صفوف المواطنين العائدين من العمرة في المملكة بينها حالات وفاة أيضاً.

يسعدني أن أرى المنابر الإعلامية للساقطين تفقد المصداقية والأخلاق المهنية وتصبح مسخرة ومادة للتندر بين الناس.



وهنا أكشف حقيقة لم يتحدّث عن تفاصيلها أحد، وهي أن مئات الإصابات في #تركيا سُجلت في صفوف المواطنين العائدين من العمرة بينها حالات وفاة أيضاً. pic.twitter.com/aftsKFnDAU — الرادع التركي (@RD_turk) March 30, 2020

واشار في تغريدات له رصدتها (وطن) إلى أن وزير الداخلية التركي تحدث قبل أيام، وقال إن السلطات السعودية لم تبغلنا بأن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.

قبل أيام تحدّث وزير الداخلية التركي وقال إن السلطات السعودية لم تبغلنا بأن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين ..



هذا التكتم من سلطات النظام السعودي تسبب في إصابة المئات من المعتمرين وأدّى إلى فقدان بعض المعتمرين حياتهم. — الرادع التركي (@RD_turk) March 30, 2020

وتابع:”هذا التكتم من سلطات النظام السعودي تسبب في إصابة المئات من المعتمرين وأدّى إلى فقدان بعض المعتمرين حياتهم.”

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 740 ألفا، توفي منهم أكثر من 35 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

من جانبها أعلنت الصحة السعودية تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1453.

وأعلنت وزارة الداخلية بالمملكة عن إجراءات إضافية لمكافحة كورونا في أحياء بمكة المكرمة وحظر التجوال فيها بدءا من ظهر اليوم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 131، إثر تسجيل 23 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، أنه “تم إجراء 9 آلاف و982 فحصا للكشف عن كورونا”، أظهرت إصابة ألف و815 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 9 آلاف و217.

وأوضحت أن البلاد سجلت 35 حالة شفاء من كورونا لترتفع حصيلة المتعافين إلى 105.

وأرفقت الوزارة في التغريدة، “إنفوغرافيك” يظهر أن عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة بلغ 568 شخصاً، وإجمالي فحوصات الكشف عن كورونا 65 ألف و446.